聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
台彩威力盃少棒賽，南投縣隊黃皓男4局下敲出三壘安打後跑回球隊第1分。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃少棒賽，南投縣隊黃皓男4局下敲出三壘安打後跑回球隊第1分。記者蘇志畬／攝影

南投縣隊在今年台彩威力盃少棒賽過關斬將，今天以8：2逆轉擊敗台南市隊、成功挺進8強，捕手黃皓男中繼登板成功止血，擁有其他球隊都關注的逾120公里超快球速，不過他還是喜歡當捕手，偶像是12強中華隊鐵捕林家正

南投縣今年團隊打擊火力凶猛，不過今天前3局都得不了分，4局上先發投手田司恩先丟掉2分，緊急換上黃皓男接替，連抓3個出局數化解危機，最終中繼2局無失分，而打線在5局下猛攻7分逆轉，讓他取得勝投，而黃皓男自己也敲出2安打，包含4局下的三壘安打後跑回球隊第1分。

打線都到後段才發揮，讓總教練紀俊麟看得心驚膽顫，他表示，今天田司恩球速比較上不來，導致讓對方有攻擊機會，打線也遇到適應不同投手的困擾，直到中段才扭轉，「一直有提醒他們，這樣往後打起來會比較辛苦，但好在他們有撐住，之後希望前段就能掌握對方投手。」

紀俊麟也指出，4局上就是靠黃皓男守住局面，目前測過最快球速有到122、123公里，但因為兼任捕手，投球使用上要控管，「他在投捕兩端都很優秀，現階段就是讓他平均發展，看下階段的教練有什麼想法。」

黃皓男三年級就開始接觸棒球，從外野起步，但因為哥哥是捕手，也讓他愛上這個位置，在五年級來到新街國小後也加練投手，當時電視轉播就測到118公里的球速。

「當捕手看起來很帥。」黃皓男說，自己喜歡的球員是林家正，因為看世界12強棒球賽而認識他，「他在場上的引導能力很好，我也會引導一下隊友，對自己的阻殺比較有信心。」

台彩威力盃少棒賽，南投縣隊5局下攻得7分逆轉。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃少棒賽，南投縣隊5局下攻得7分逆轉。記者蘇志畬／攝影

相關新聞

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

日本職棒軟銀鷹隊傳出3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，目前還未有進一步消息，日本媒體「日刊體育」今天報導 ，...

冬盟／韋宏亮控球走鐘送掉江山 台灣山林絕地大反攻奪下季軍

亞洲冬季棒球聯盟今天在嘉義市棒球場進行最後一天賽事，台灣山林隊在季軍戰9局上絕地大反攻，趁台灣海洋隊牛棚自亂陣容攻下3分...

威力盃／單場2安+1局2K 謝菖祐是道奇迷最愛貝茲、大谷

桃園市隊在複賽首戰遇到屏東縣隊，靠著1局下對手保送連發、攻下7分奠定勝基，最終在打到第4局就以10：0提前結束比賽，成功...

威力盃／看12強愛上林家正 黃皓男「投捕二刀流」擁123公里火球

南投縣隊在今年台彩威力盃少棒賽過關斬將，今天以8：2逆轉擊敗台南市隊、成功挺進8強，捕手黃皓男中繼登板成功止血，擁有其他...

威力盃／林諾凡因王建民愛上棒球 捕手兼拆彈助花蓮藍大勝

花蓮台彩威力盃全國少棒賽第二天，地主花蓮藍隊以15：4在4局提前擊敗彰化縣隊，1勝1敗的戰績取得分組第二成功晉級複賽，捕...

美國大聯盟退役球星到雲林教球 馬光國中棒球隊大開眼界

受邀來台的美國職棒大聯盟（MLB）退役球星傑．傑克森（Jay Jackson）與特雷馮．羅賓森（Trayson Robi...

