威力盃／林諾凡因王建民愛上棒球 捕手兼拆彈助花蓮藍大勝

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
花蓮台彩威力盃全國少棒賽第二天，地主花蓮藍隊以15：4在4局提前擊敗彰化縣隊。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽第二天，地主花蓮藍隊以15：4在4局提前擊敗彰化縣隊。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃全國少棒賽第二天，地主花蓮藍隊以15：4在4局提前擊敗彰化縣隊，1勝1敗的戰績取得分組第二成功晉級複賽，捕手林諾凡不僅敲出2安打，還擔任拆彈投手1.2局無失分表現被讚是關鍵。

花蓮藍隊昨天保留實力，全力拚今天這場，雖然1局上先掉3分，不過2局下把握對方投手不穩，單局出現8次四壞，打了17人次、6支安打，一口氣攻下13分大局。

花蓮藍隊總教練楊振國表示，今天還好打擊有串聯，才能夠大量得分，第1局球員還是有點綁手綁腳，才會因為失誤而掉分，第2局則是在危機時派林諾凡上去投球，有成功壓制。

先發的楊凱樂在第2局被敲2支安打，加上隊友失誤丟掉1分，1出局、二三壘有人時投捕互換，林諾凡接手連抓2出局凍結壘包，投完第3局後，第4局又換回楊凱樂投、林諾凡蹲捕，守住這場勝利。

楊振國透露，林諾凡原本是先發投手，但因為近期出賽較多，安排他在中繼待命，1、2局內能維持較好品質，作為捕手的阻殺能力也很好，「也是少數比較會打的捕手。」

林諾凡一年級時就特別轉學到中原國小打球，楊振國笑說，當初是用「來就帶你去外縣市打球」吸引，結果林諾凡表現確實不錯，二年級就轉任捕手，也有機會出外比賽，「他一開始是外野，看到他長傳阻殺嚇一跳，發現傳球能力不錯。」

林諾凡是因為在YouTube看到王建民在大聯盟投球的影片，才開始想打棒球，跟投手比起來更喜歡蹲捕，「因為不用跑來跑去。」而當投手時也很享受在危機時登板，「因為比較刺激，先發投得沒那麼好。」

花蓮台彩威力盃全國少棒賽第二天，地主花蓮藍隊以15：4在4局提前擊敗彰化縣隊。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽第二天，地主花蓮藍隊以15：4在4局提前擊敗彰化縣隊。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽第二天，地主花蓮藍隊林諾凡。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽第二天，地主花蓮藍隊林諾凡。記者蘇志畬／攝影

