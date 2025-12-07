快訊

日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
徐若熙。資料照
徐若熙。資料照

日本職棒軟銀鷹隊傳出3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，目前還未有進一步消息，日本媒體「日刊體育」今天報導 ，軟銀已經確定簽人，將在年底前正式公布。

徐若熙將加盟軟銀一事，一度躍上日刊體育官網首頁頭條新聞，甚至用「台灣王牌」形容這位25歲強投。

日本職棒各隊持續進行明年調薪動作，目前仍然只有3人年薪達到5億日圓以上，軟銀外野手近藤健介5億5千萬日圓最高，養樂多隊內野手山田哲人、樂天隊內野手淺村榮斗都是5億，軟銀重砲山川穗高4億5千萬排名第4。

日職新球季年薪超過2億日圓的球員共有25人，軟銀內野手今宮健太昨天確定遭減薪1億，降到這個數字，身價排名並列19。

單看徐若熙3年合約，平均年薪高達5億日圓，但每個年度的詳細薪資還未曝光；軟銀目前4人明年身價達到2億日圓以上，依序是近藤、山川、柳田悠岐（3億7千萬）、今宮，若從徐若熙的合約看來，旅日菜鳥球季將是頂級水準。

軟銀 徐若熙 日本職棒

相關新聞

中職／樂見黃子鵬FA轉隊 林立喊新賽季要小心：他滿了解我們

曾勇奪中職防禦率王的投手黃子鵬，季後行使自由球員（FA）權利轉戰台鋼雄鷹，前樂天桃猿隊友林立說，樂見FA市場越來越活絡，...

中職／陳鏞基不捨林岱安FA轉隊 笑稱以後還是朋友

中職兩屆捕手金手套得主林岱安行使自由球員（FA）權利後，確定轉戰富邦悍將，交情頗深的前隊友陳鏞基表示，很不捨林岱安轉隊，...

威力盃／棒球選手搖籃 第13年開打

花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁入第十三屆，至今累計四○九六人參賽，培育出不少國內外職棒好手，台灣彩券公司董事長黃志宜表示，這...

威力盃／第一次打大賽…地主隊首戰雙輸 「球員太緊張」

花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨天開打，地主隊花蓮藍、花蓮紅在鄉親熱情加油下顯得有些綁手綁腳，首戰雙雙輸給新竹，不過花蓮紅總教...

中職／7悍將指導棒球營 張育成教小將如何抓擊球甜蜜點

富邦慈善基金會年度盛事「2025悍動希望棒球公益訓練營」今天熱血開訓，來自新北市大豐國小、新北市民安國小、宜蘭縣內城國中...

