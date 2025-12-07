日職／徐若熙年薪超越兩大咖山川、柳田？軟銀年底前正式簽約

日本職棒軟銀鷹隊傳出3年15億日圓（約台幣3億元）合約簽下徐若熙，目前還未有進一步消息，日本媒體「日刊體育」今天報導 ，軟銀已經確定簽人，將在年底前正式公布。

徐若熙將加盟軟銀一事，一度躍上日刊體育官網首頁頭條新聞，甚至用「台灣王牌」形容這位25歲強投。

日本職棒各隊持續進行明年調薪動作，目前仍然只有3人年薪達到5億日圓以上，軟銀外野手近藤健介5億5千萬日圓最高，養樂多隊內野手山田哲人、樂天隊內野手淺村榮斗都是5億，軟銀重砲山川穗高4億5千萬排名第4。

日職新球季年薪超過2億日圓的球員共有25人，軟銀內野手今宮健太昨天確定遭減薪1億，降到這個數字，身價排名並列19。

單看徐若熙3年合約，平均年薪高達5億日圓，但每個年度的詳細薪資還未曝光；軟銀目前4人明年身價達到2億日圓以上，依序是近藤、山川、柳田悠岐（3億7千萬）、今宮，若從徐若熙的合約看來，旅日菜鳥球季將是頂級水準。