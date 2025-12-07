美國大聯盟退役球星到雲林教球 馬光國中棒球隊大開眼界

受邀來台的美國職棒大聯盟（MLB）退役球星傑．傑克森（Jay Jackson）與特雷馮．羅賓森（Trayson Robinson）昨天下鄉抵雲林縣土庫鎮馬光國中指導棒球隊球技，造成全校轟動，大家爭相一睹國際級球星丰采，一踏進球場受到熱烈歡呼，宛如明星見面會，也讓小球將首度見識到不凡的專業球技。

傑．傑克森是美國明尼蘇達雙城隊投手退役，特雷馮．羅賓森則是前西雅圖水手隊的外野手，兩人攻守各有所長，上月底應邀來台關心台灣的棒球發展與教學，馬光國中透過台灣品格籃球協會創辦人楊德恩媒合，邀請兩位國際球星到校交流。

楊德恩表示，協會雖以籃球為主，但不管是籃球或棒球，孩子的機會都不能少，需要更多的關懷與協助。這次因商業夥伴Jimmy與兩名球員的訓練團隊有合作，才順利促成交流。

兩位球星進入球場展開訓練，傑克森細細調整學生的投球姿勢，腳步角度、手肘高度都一一示範；羅賓森則在打擊區指導孩子如何有效擊出每一球。兩人說，除了技術指導，也希望孩子能學會思考如何自我加強、勇於追夢，有一天也能站上屬於自己的棒球舞台。

「太酷了！」球員陳柏瑜說，自己投球動作總覺得不太順，經指導後終於找到問題，他會加強練習精進投球。

「孩子知道棒球大明星要來，都興奮得睡不著！」校長曾麗珠表示，這次國際球星到來，不只是技術指導，期盼學生從國際球員身上看見更大的世界「只要肯努力，土庫孩子也能走出去。」

她指出，馬光國中1994年成立棒球隊，縣內各項戰績亮眼，近年更闖進全國硬式棒球聯賽第7名，去年抱回澎湖菊島盃冠軍，是雲林棒球重要搖籃。目前球隊已有3人獲麥寮高中、東石高中等棒球名校青睞，有機會朝棒球路追求夢想。 美國職棒大聯盟退役投手傑克森，教導馬光國中棒球投手如何自我調整投球姿勢，讓每一球投得更精準。記者蔡維斌／翻攝 羅賓森在打擊區指導馬光國中棒球隊員如何有效擊出每一球。記者蔡維斌／翻攝