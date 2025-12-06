聽新聞
威力盃／第一次打大賽…地主隊首戰雙輸 「球員太緊張」

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮報導
台彩威力盃全國少棒賽，花蓮紅隊昨首戰。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃全國少棒賽，花蓮紅隊昨首戰。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨天開打，地主隊花蓮藍、花蓮紅在鄉親熱情加油下顯得有些綁手綁腳，首戰雙雙輸給新竹，不過花蓮紅總教練陳信福認為，讓家長能親眼看見小朋友的成長，是這項賽事可貴之處。

花蓮藍面對新竹市開賽就落後兩分，後續雖追到一分差，但三局下一口氣丟掉五分，最終以二比十落敗，花蓮藍總教練楊振國表示，球員特別緊張，「很多人是第一次打這樣的大賽，經驗不夠沉穩。」

花蓮小球員因交通不易，與外縣市球隊交手機會較少，威力盃提供這樣的舞台，讓他們能夠在親友前好好發揮，累積經驗提升能力，楊振國也笑說，平常縣內比賽，旁邊觀眾沒那麼多，「今天一直跟他們開玩笑，希望能夠放鬆。」

花蓮紅面對新竹縣一度靠著六局上的四分大局逆轉，然而六局下又丟掉三分，最終以七比八落敗，陳信福表示，這批球員比較少打全國性賽事，也都還在磨練階段，「看起來臉色蒼白，但也鼓勵他們，少輸為贏。」

花蓮藍教練陳智培指出，太巴塱國小因花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流受創，曾一度暫停訓練，今年花蓮聯隊集訓也受到鳳凰颱風警戒而斷斷續續，但大家仍專注準備這項賽事，希望有好表現。

