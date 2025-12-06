聽新聞
威力盃／棒球選手搖籃 第13年開打

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮報導
花蓮台彩威力盃全國少棒賽開幕典禮，台灣彩券公司董事長黃志宜（中）到場致詞。記者蘇志畬／攝影
花蓮台彩威力盃全國少棒賽開幕典禮，台灣彩券公司董事長黃志宜（中）到場致詞。記者蘇志畬／攝影

花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁入第十三屆，至今累計四○九六人參賽，培育出不少國內外職棒好手，台灣彩券公司董事長黃志宜表示，這項賽事不僅是圓當年威力叔叔的一個夢，更成為台灣棒球選手的搖籃。

台彩威力盃起源是一位花蓮民眾在二○一二年中了威力彩頭獎，特別捐出一億兩千萬元回饋故鄉，兒時無法打球的他，許願連辦廿年賽事，振興花蓮棒球運動，成了眾人眼中的「威力叔叔」。

昨天的開幕典禮上，小球員提及對於這位威力叔叔的感謝，黃志宜表示，威力盃重要的是讓小朋友無後顧之憂地在花蓮開心打球，這項公益彩券善款全額支持的賽事，包辦選手食衣住行育樂，讓小朋友能在紅土上盡情表現。

威力盃至今超過四千人參賽，黃志宜表示，目前旅美的球員中，就有九位是從台彩威力盃出身，像是沈家羲、陳柏毓、陽念希，旅日也有六位選手打過威力盃，像是張峻瑋、孫易磊，中華職棒也有七十九人曾在威力盃發揮。「顯見這項賽事是台灣棒球選手搖籃，也讓世界看見台灣。」

今年有廿二支隊伍參戰，賽事將於九日落幕，冠軍隊可獲一百萬元獎金、亞軍五十萬元、季軍廿萬元、殿軍十萬元，五至八名每隊五萬元，大會提供小球員食宿外，也致贈各參賽隊伍球具，開幕典禮更選擇東大門夜市，讓小球員享受美食也振興花蓮觀光。

