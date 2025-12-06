快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

威力盃／何宇威再見安威力盃助竹縣搶勝 練捕手不怕苦

中央社／ 花蓮6日電
2025年第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽開打，新竹縣隊6日與花蓮紅隊打得刺激，6局下靠著何宇威（圖）敲再見安搶勝，成功以分組排名第一晉級。圖／中央社
2025年第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽開打，新竹縣隊6日與花蓮紅隊打得刺激，6局下靠著何宇威（圖）敲再見安搶勝，成功以分組排名第一晉級。圖／中央社

威力盃少棒賽新竹縣隊與花蓮紅隊比賽打得刺激，6局下靠著何宇威再見安，以8比7搶勝，預賽2戰全勝、分組排名第1晉級；何宇威打擊能力好，練捕手不畏辛苦、對傳球最有自信。

台彩威力盃少棒賽新竹縣今天首戰以13比0擊敗嘉義縣，接著與花蓮紅隊交手，新竹縣一度5比3領先，花蓮紅隊6局上攻下4分、翻轉戰局。

新竹縣隊6局下追分，靠著保送、滾地球、林承威、吳宥均接連安打先追1分，何宇威再見安打、一棒送回2分當英雄；何宇威在與花蓮紅隊比賽單場3安、貢獻4分打點。

新竹縣隊此次由中山、關西、大同、五峰、六家、上舘國小組成聯隊參賽，總教練朱育城表示，之前大概都從8月開始集訓，今年提早到7月開始集訓，希望聯隊做更充足的準備。

何宇威連兩屆參賽，朱育城表示，何宇威本身就有不錯的打擊能力，五年級時還沒有很成熟，今年升上六年級後更冷靜，也時常在關鍵時刻有所表現，今年有被選入U12世界盃培訓隊，但因為流感影響訓練，最後沒有留在正選名單中。

何宇威表示，6局時上場打擊，想著要把壘上球員送回來，自評升上六年級後擊球有更進步，也是首度敲出再見安打。

何宇威是教練口中認真學習的球員，小學三年級開始打球，四年級開始練捕手，捕手工作繁重何宇威不喊苦，他表示喜歡捕手的位置，對傳球最有自信。

威力盃

延伸閱讀

中職／陳鏞基不捨林岱安FA轉隊 笑稱以後還是朋友

威力盃／孕育陳柏毓、孫易磊 威力叔叔善念打造台灣棒球搖籃

中職／已私訊林岱安想交流 豊暐季外骨刺動刀盼趕上春訓

威力盃／地主花蓮紅藍隊雙輸新竹 鄉親前表現會緊張

相關新聞

中職／已私訊林岱安想交流 豊暐季外骨刺動刀盼趕上春訓

富邦悍將隊冬季進補鐵補林岱安，豊暐新球季面臨新的內部競爭，他已期待與這位新隊友的交流，點出對他的阻殺、本壘攻防一直都有深...

中職／陳仕朋眼中的林岱安很樂天 張育成猜不透他的配球

林岱安成為新悍將，張育成談到這位新戰友直言期待，他說碰上林岱安蹲捕總是頭痛，猜不到他要配什麼球；陳仕朋則說他是一位樂天的...

中職／小球員提問「誰比較強？」 張育成：陳傑憲比較強

富邦慈善基金會主辦的「2025 悍動希望公益棒球營」今天在新莊棒球場登場，悍將選手化身教練，面對小球員的童言童語，張育成...

中職／江少慶投模擬比賽飆150公里 開心看到想要數字

中職富邦悍將投手江少慶本季因傷整季未出賽，他自評目前復原進度到投模擬比賽，而且球速已經回到150公里，「看到想要數字很開...

威力盃／回憶逃離光復水災如電影 花蓮教練坦言影響備戰

前光復國中教練陳智培現在在太巴塱國小執教，經歷今年的花蓮馬太鞍溪洪災，回憶駕車逃離大水的經歷仍心有餘悸，所幸太巴塱少棒影...

威力盃／見證兒子紀均叡轟滿貫砲 紀俊麟指導盜壘有哲學

第13屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天開打，南投縣隊前兩戰分別以10：0擊敗苗栗縣隊、14：7大勝屏東縣隊，展現超狂火力，總教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。