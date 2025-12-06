威力盃／何宇威再見安威力盃助竹縣搶勝 練捕手不怕苦
威力盃少棒賽新竹縣隊與花蓮紅隊比賽打得刺激，6局下靠著何宇威再見安，以8比7搶勝，預賽2戰全勝、分組排名第1晉級；何宇威打擊能力好，練捕手不畏辛苦、對傳球最有自信。
台彩威力盃少棒賽新竹縣今天首戰以13比0擊敗嘉義縣，接著與花蓮紅隊交手，新竹縣一度5比3領先，花蓮紅隊6局上攻下4分、翻轉戰局。
新竹縣隊6局下追分，靠著保送、滾地球、林承威、吳宥均接連安打先追1分，何宇威再見安打、一棒送回2分當英雄；何宇威在與花蓮紅隊比賽單場3安、貢獻4分打點。
新竹縣隊此次由中山、關西、大同、五峰、六家、上舘國小組成聯隊參賽，總教練朱育城表示，之前大概都從8月開始集訓，今年提早到7月開始集訓，希望聯隊做更充足的準備。
何宇威連兩屆參賽，朱育城表示，何宇威本身就有不錯的打擊能力，五年級時還沒有很成熟，今年升上六年級後更冷靜，也時常在關鍵時刻有所表現，今年有被選入U12世界盃培訓隊，但因為流感影響訓練，最後沒有留在正選名單中。
何宇威表示，6局時上場打擊，想著要把壘上球員送回來，自評升上六年級後擊球有更進步，也是首度敲出再見安打。
何宇威是教練口中認真學習的球員，小學三年級開始打球，四年級開始練捕手，捕手工作繁重何宇威不喊苦，他表示喜歡捕手的位置，對傳球最有自信。
