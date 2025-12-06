中職／張閔勛赴日進修尋求進步 感動古久保活到老學到老

中職樂天桃猿捕手張閔勛近期前往日本進修，希望持續精進自己。他對61歲的前桃猿總教練古久保健二也一同參與相當感動，「這個年紀還想進修讓自己更好。」

現年31歲的張閔勛在打滾中職滿10個賽季，今年終於破繭而出，首度拿下最佳9人捕手獎，讓他在頒獎典禮數度哽咽，訴說這段從「看不到光到站上舞台」的故事。他在休賽季還赴日進修捕手訓練，期許新賽季呈現不同面貌。

張閔勛今天出席活動接受媒體聯訪時表示，深知守備是自己比較大的問題，這次前往日本收穫很多，前提還是找到適合方法，內化成自己的東西，他提到這趟除了想要提升實力，未來也能提供給學弟當作參考。

最驚喜的是，已經卸下桃猿兵符的總教練古久保健二也一同參與訓練。張閔勛笑說，原本以為他是來聊天的，沒想到古久保健二不僅全程錄影，有問題也會主動提問，甚至第1天還比大家早到，「我們在東京訓練，他從大阪來不知道要幾點出門，很感動他這個年紀還想要讓自己更好。」

隨著側投黃子鵬轉戰台鋼雄鷹，讓熟悉的桃猿投捕搭檔「拆夥」，張閔勛表示很替黃子鵬開心，相信所有人都想往更好環境前進，並點出另名捕手林岱安同樣選擇轉隊，以7年總值最高達新台幣5600萬元合約改穿悍將球衣，「給予我們捕手好的動力，對台灣棒球是好事。」