威力盃／孕育陳柏毓、孫易磊 威力叔叔善念打造台灣棒球搖籃

花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁入第13屆，至今累積4096人參賽，培育出不少國內外職棒好手，台灣彩券公司董事長黃志宜指出，這項賽事不僅是圓當年威力叔叔的一個夢，更成為台灣棒球選手的搖籃。

台彩威力盃最初是因一位花蓮民眾在2012年12月中了威力彩頭獎，特別捐出1億2千萬元回饋故鄉，兒時無法打球的他，許願連續舉辦20年賽事，成了眾人眼中的「威力叔叔」。

今天開幕典禮上，小球員提及對於這位威力叔叔的感謝，黃志宜表示，威力盃重要的是讓小朋友無後顧之憂地在花蓮開心打球，這項公益彩券善款全額支持的賽事，包辦選手食衣住行育樂，讓小朋友能在紅土上盡情表現。

威力盃至今超過4000人參賽，黃志宜表示，目前旅美的球員中，就有9位是從台彩威力盃出身，像是沈家羲、陳柏毓、陽念希，旅日也有6位選手打過威力盃，像是張峻瑋、孫易磊，中華職棒也有79人曾在威力盃發揮，「顯見這項賽事是台灣棒球選手搖籃，也讓世界看見台灣。」

今年威力盃選擇到花蓮東大門夜市舉行開幕典禮，雖然遇到突如其來的雨勢，但不減小朋友的熱情，會後更頒發補助金，讓小朋友能夠在夜市大啖花蓮美食。 花蓮台彩威力盃全國少棒賽開幕典禮，小球員向台灣彩券公司董事長黃志宜（左）進行運動員宣誓。記者蘇志畬／攝影