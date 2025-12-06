中職／陳鏞基不捨林岱安FA轉隊 笑稱以後還是朋友

中職兩屆捕手金手套得主林岱安行使自由球員（FA）權利後，確定轉戰富邦悍將，交情頗深的前隊友陳鏞基表示，很不捨林岱安轉隊，不過也笑說以後兩人還是朋友。

現年33歲鐵捕林岱安，在中職統一7-ELEVEn獅奮戰超過10個賽季，期間拿過2座金手套、1次最佳9人捕手，而他在今年季後選擇執行FA權利，獲得多支球隊接觸，最後他決定以7年球員附帶教練約、總值最高達新台幣5600萬元的合約改穿悍將球衣，徹底告別「獅袍人生」。

與林岱安交情頗深、獅隊42歲老將陳鏞基今天出席活動接受媒體聯訪時表示，相當捨不得，然而每個人都有不一樣的棒球路要走，因此相當祝福林岱安邁向生涯新旅程，在悍將打出自己棒球人生，「場上遇到見真章，我覺得他是很好安撫、引導投手的球員，在中職是數一數二的捕手。」

陳鏞基補充，私底下會與林岱安一起吃飯，甚至兩個家庭還曾一起出去玩，尤其特別喜歡他的小兒子，並透露在消息公布前林岱安有先打過「招呼」，「當然他還是我的朋友，不會因為轉隊就失去這個朋友。」

悍將重砲「國防部長」張育成則提到，林岱安是很好親近的學長，很期待在他的加入後，讓團隊氣氛變得更好，「他的配球模式很廣，在不同球數會拿出不同策略解決打者，我都猜不透他會配什麼球，很難掌握，是頭腦靈活的捕手。」