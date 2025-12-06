威力盃／見證兒子紀均叡轟滿貫砲 紀俊麟指導盜壘有哲學

第13屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天開打，南投縣隊前兩戰分別以10：0擊敗苗栗縣隊、14：7大勝屏東縣隊，展現超狂火力，總教練紀俊麟之子紀均叡更在第二戰敲出滿貫砲，也是本屆賽事首轟。

談到這兩場比賽都攻下雙位數分數，紀俊麟表示，團隊發揮還不錯，但仍欠缺穩定度，「有時該拿到的分數會卡住，選手還在學習，面對不同狀況要用什麼方式去攻擊。」

紀俊麟曾是中信鯨隊球星，退休後在2013年開始接任南投新街國小少棒隊總教練，生涯累積145次盜壘，但只有14轟，而兒子加上今天在大型賽會已經累積2轟，上一支是今年的金龍盃。

看見兒子的長打火力，紀俊麟認為目前課題還是在面對不同類型投手時，要如何調整自己的攻擊策略，有時面對好投手能夠建功，但面對不穩定的投手反而無法發揮，5年級時雖然有投球，但目前肩膀不舒服還在調整中。

紀俊麟認為紀均叡目前攻擊優勢還是在腳程，隊中可以排到前段，自己會讓有腳程的選手自行決定盜壘時機，「這也是學習、成長的過程，失敗之後再去檢討哪邊沒做好，讓他們自己學習，這樣未來起跑時機就不用教練協助。」