威力盃／桃園吳烜睿二刀流敲2安、4打點 欣賞韓籍球星李政厚

去年在台彩威力盃少棒賽以亞軍作收，桃園市聯隊今年再次挑戰隊史第7冠，首戰就以14：4在4局提前擊敗嘉義市隊，先發投手吳烜睿自責控球不佳，不過總教練李政達指出，小球員力求表現，有時難免失常。

桃園市隊今年以龜山、仁善、中平、大勇、龍安國小組成聯隊，其中龍安國小僅占2人最少，李政達表示，兩人在母校表現都不錯，聯隊就是要選出這屆最好的選手，透過預賽這兩場比賽，找到最好的陣容。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽，桃園市隊首戰擊敗嘉義市隊。記者蘇志畬／攝影

今天首戰運用5名投手輪番上陣，吳烜睿僅投1局，但被敲2支安打、丟掉2分，李政達表示，他太想把球控制在好球帶，導致投得太甜，但嘉義市前幾棒都很不錯，希望他接下來的比賽學習如何調整。

吳烜睿今天敲出2支長打，貢獻4分打點，他自認今天控球表現不理想，反而是打擊表現較為滿意，目前雖然打擊優於投球，但自己比較喜歡投球。

因為父親也是投手，吳烜睿從一年級就開始接觸棒球，喜歡的球員是現效力美職巨人隊的韓籍球員李政厚，在電玩遊戲中注意到這位選手，欣賞他很少被三振的能力。