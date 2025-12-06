中職／樂見黃子鵬FA轉隊 林立喊新賽季要小心：他滿了解我們

快訊

中央社／ 彰化6日電
林立今天出席活動接受媒體聯訪時表示，樂見FA市場越來越活絡。聯合報系資料照
林立今天出席活動接受媒體聯訪時表示，樂見FA市場越來越活絡。聯合報系資料照

曾勇奪中職防禦率王的投手黃子鵬，季後行使自由球員（FA）權利轉戰台鋼雄鷹，前樂天桃猿隊友林立說，樂見FA市場越來越活絡，並直言新賽季要小心了，「因為他滿了解我們。」

堪稱近年台灣代表性本土投手之一的黃子鵬，季後選擇行使自由球員權利，最終決定回到家鄉高雄、改披雄鷹戰袍，告別長達9年的桃猿球員生涯。

桃猿強打林立今天出席活動接受媒體聯訪時表示，樂見FA市場越來越活絡，並提到能夠達到自由球員資格，也是黃子鵬從進入職業以來努力的結果，「他沒有留在樂天有點可惜，畢竟一起同隊打球很多年，已經習慣彼此了。」

林立提到，黃子鵬很了解桃猿打者，加上過去沒有真正實戰打過對方的球，因此明年賽季對決需要格外小心，「保持投打最精彩對決，誰都不想輸給誰，想辦法給他壓力，讓彼此透過比賽成長，也祝福他在雄鷹投得很好。」

林立直言，側投對右打一定很難打，畢竟壓迫感、球路軌跡與一般右投不太一樣，而且過去沒有很常對上側投，「我們真的要小心，甚至做更多功課，盡量突破他，相信這樣是對他最好的尊重。」

針對世界棒球經典賽（WBC）是否再披台灣隊戰袍，林立表示，靜待名單出爐，並認為現在選手越來越強，很多旅外選手也有意願參戰，「季後有到醫院打針、休息，受傷需要時間，沒有這麼快，希望把傷害降到最低。」

中職／已私訊林岱安想交流 豊暐季外骨刺動刀盼趕上春訓

富邦悍將隊冬季進補鐵補林岱安，豊暐新球季面臨新的內部競爭，他已期待與這位新隊友的交流，點出對他的阻殺、本壘攻防一直都有深...

中職／陳仕朋眼中的林岱安很樂天 張育成猜不透他的配球

林岱安成為新悍將，張育成談到這位新戰友直言期待，他說碰上林岱安蹲捕總是頭痛，猜不到他要配什麼球；陳仕朋則說他是一位樂天的...

中職／小球員提問「誰比較強？」 張育成：陳傑憲比較強

富邦慈善基金會主辦的「2025 悍動希望公益棒球營」今天在新莊棒球場登場，悍將選手化身教練，面對小球員的童言童語，張育成...

中職／江少慶投模擬比賽飆150公里 開心看到想要數字

中職富邦悍將投手江少慶本季因傷整季未出賽，他自評目前復原進度到投模擬比賽，而且球速已經回到150公里，「看到想要數字很開...

威力盃／回憶逃離光復水災如電影 花蓮教練坦言影響備戰

前光復國中教練陳智培現在在太巴塱國小執教，經歷今年的花蓮馬太鞍溪洪災，回憶駕車逃離大水的經歷仍心有餘悸，所幸太巴塱少棒影...

威力盃／見證兒子紀均叡轟滿貫砲 紀俊麟指導盜壘有哲學

第13屆花蓮台彩威力盃少棒賽今天開打，南投縣隊前兩戰分別以10：0擊敗苗栗縣隊、14：7大勝屏東縣隊，展現超狂火力，總教...

