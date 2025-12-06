中職／樂見黃子鵬FA轉隊 林立喊新賽季要小心：他滿了解我們

曾勇奪中職防禦率王的投手黃子鵬，季後行使自由球員（FA）權利轉戰台鋼雄鷹，前樂天桃猿隊友林立說，樂見FA市場越來越活絡，並直言新賽季要小心了，「因為他滿了解我們。」

堪稱近年台灣代表性本土投手之一的黃子鵬，季後選擇行使自由球員權利，最終決定回到家鄉高雄、改披雄鷹戰袍，告別長達9年的桃猿球員生涯。

桃猿強打林立今天出席活動接受媒體聯訪時表示，樂見FA市場越來越活絡，並提到能夠達到自由球員資格，也是黃子鵬從進入職業以來努力的結果，「他沒有留在樂天有點可惜，畢竟一起同隊打球很多年，已經習慣彼此了。」

林立提到，黃子鵬很了解桃猿打者，加上過去沒有真正實戰打過對方的球，因此明年賽季對決需要格外小心，「保持投打最精彩對決，誰都不想輸給誰，想辦法給他壓力，讓彼此透過比賽成長，也祝福他在雄鷹投得很好。」

林立直言，側投對右打一定很難打，畢竟壓迫感、球路軌跡與一般右投不太一樣，而且過去沒有很常對上側投，「我們真的要小心，甚至做更多功課，盡量突破他，相信這樣是對他最好的尊重。」

針對世界棒球經典賽（WBC）是否再披台灣隊戰袍，林立表示，靜待名單出爐，並認為現在選手越來越強，很多旅外選手也有意願參戰，「季後有到醫院打針、休息，受傷需要時間，沒有這麼快，希望把傷害降到最低。」