威力盃／新北市強投許哲睿5.1局8K 偶像是宋晟睿有原因
花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，新北市隊首戰靠著強投輪番上陣壓制，以1：0險勝雲林縣隊，先發投手許哲睿5.1局、8次三振無失分，不過偶像不是投手，而是中信兄弟隊外野手宋晟睿。
新北市聯隊以民安國小為主體，加入興穀、土城、中港、麗園和麗林國小球員，總教練林士欽透露，一開始不認識來自麗園的許哲睿，但教練施郡名推薦下找來測試，發現他的控球不錯，最快球速也有108公里，加上抗壓性強，因此選入隊伍。
而許哲睿也展現他的強心臟，雖然過程中被敲出4支安打、另有2次四壞，第4局1出局後被攻上三壘，都能化險為夷，加上劉宇威後援0.2局無失分，兩人聯手投出完封。
林士欽表示，賽前就有規劃用球數，因此投到第6局時就告知許哲睿，若有人上壘就換投，而劉宇威也是擁有最快球速116公里的好投手。
六年級的許哲睿追隨哥哥打球的步伐，從國小一年級就接觸棒球，今天雖然投到第6局但不想退場，過去曾投過7、8局，對於長局數有自信，除了直球外還有曲球、滑球等球種。
許哲睿在聯隊是投手兼任外野手，母隊則擔任游擊手，能夠加入聯隊也學習到不少東西，而偶像是擁有二刀流能力的宋晟睿，許哲睿表示：「因為他守備美技很帥，還有雷射肩，長得也很帥。」
