中職／運科尋找發力問題 陳仕朋Next Base之旅跳出投球「舒適圈」

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊陳仕朋。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊左投陳仕朋季後踏上日本進修團，透過Next Base訓練中心的運科機器檢視投球動作，跳出「舒適圈」；今年碰到的傷勢問題也是他要面對的課題，「現在就是去維持（健康），降低復發的機率。」

悍將去年季後開啟與Next Base訓練中心的合作，分成野手梯次和投手梯次赴日進修，今年再次前往，首批成員包括陳仕朋、游霆崴、林栚呈、陳品宏、王偉軒、李斯特。

陳仕朋指出，這一趟透過運科分析自己投球動作上需要修正的地方，主要在發力，「他會用高速攝影機和一些物理、生物力學的東西，去分析投球動作是不是在不對的地方用力或是用錯方向。」

陳仕朋進一步指出，修正過後，投球會跳出原本舒適的感覺，「現在也是持續去做、去感覺，一開始當然會有不適應，需要時間去適應，再看成果如何。」

陳仕朋 游霆崴 富邦悍將

相關新聞

中職／已私訊林岱安想交流 豊暐季外骨刺動刀盼趕上春訓

富邦悍將隊冬季進補鐵補林岱安，豊暐新球季面臨新的內部競爭，他已期待與這位新隊友的交流，點出對他的阻殺、本壘攻防一直都有深...

中職／陳仕朋眼中的林岱安很樂天 張育成猜不透他的配球

林岱安成為新悍將，張育成談到這位新戰友直言期待，他說碰上林岱安蹲捕總是頭痛，猜不到他要配什麼球；陳仕朋則說他是一位樂天的...

中職／小球員提問「誰比較強？」 張育成：陳傑憲比較強

富邦慈善基金會主辦的「2025 悍動希望公益棒球營」今天在新莊棒球場登場，悍將選手化身教練，面對小球員的童言童語，張育成...

中職／江少慶投模擬比賽飆150公里 開心看到想要數字

中職富邦悍將投手江少慶本季因傷整季未出賽，他自評目前復原進度到投模擬比賽，而且球速已經回到150公里，「看到想要數字很開...

威力盃／回憶逃離光復水災如電影 花蓮教練坦言影響備戰

前光復國中教練陳智培現在在太巴塱國小執教，經歷今年的花蓮馬太鞍溪洪災，回憶駕車逃離大水的經歷仍心有餘悸，所幸太巴塱少棒影...

威力盃／新北市強投許哲睿5.1局8K 偶像是宋晟睿有原因

花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，新北市隊首戰靠著強投輪番上陣壓制，以1：0險勝雲林縣隊，先發投手許哲睿5.1局、8次三...

