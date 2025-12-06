中職／運科尋找發力問題 陳仕朋Next Base之旅跳出投球「舒適圈」

富邦悍將隊左投陳仕朋季後踏上日本進修團，透過Next Base訓練中心的運科機器檢視投球動作，跳出「舒適圈」；今年碰到的傷勢問題也是他要面對的課題，「現在就是去維持（健康），降低復發的機率。」

悍將去年季後開啟與Next Base訓練中心的合作，分成野手梯次和投手梯次赴日進修，今年再次前往，首批成員包括陳仕朋、游霆崴、林栚呈、陳品宏、王偉軒、李斯特。

陳仕朋指出，這一趟透過運科分析自己投球動作上需要修正的地方，主要在發力，「他會用高速攝影機和一些物理、生物力學的東西，去分析投球動作是不是在不對的地方用力或是用錯方向。」

陳仕朋進一步指出，修正過後，投球會跳出原本舒適的感覺，「現在也是持續去做、去感覺，一開始當然會有不適應，需要時間去適應，再看成果如何。」