中職／小球員提問「誰比較強？」 張育成：陳傑憲比較強

富邦慈善基金會主辦的「2025 悍動希望公益棒球營」今天在新莊棒球場登場，悍將選手化身教練，面對小球員的童言童語，張育成被問到「你和陳傑憲誰比較強」，張育成的答案是陳傑憲。

棒球營今年邀請來自內城國中小、德芙蘭國小、大豐國小與民安國小的棒球小將齊聚新莊球場，展開一場融合球技訓練與教育啟發的成長旅程。其中，大豐國小與民安國小是富邦慈善基金會贊助的「運動科學檢測暨訓練計畫」學校，此計畫協助小球員們，透過運動科學的專業評估與長期訓練計畫，進而提升實戰表現，是富邦對基層棒球培育的創新投入。

本次營隊由富邦悍將隊長張育成擔任「悍將總領袖」，率領六位悍將球星包含陳仕朋、葉子霆、豊暐、周佳樂、董子恩與蔡佳諺等擔任各隊教練，近距離指導小球員們棒球專業技巧及傳承棒球精神，讓這些對棒球有濃厚興趣的孩子能走得更長更遠。營隊也安排金融教育與運動心理課程，幫助孩子們建立正確理財觀與情緒調節力，體現「技術、心理、生活態度」並重的培育理念。

富邦悍將隊張育成在悍動希望公益棒球營上場代打敲安。記者陳正興／攝影

張育成今天擔任代打上場，面對小球員敲安，上壘後還在換投空檔與小球員圍坐在二壘上聊開來。張育成透露可愛對話，「他們問我，你覺得陳傑憲和你誰比較強，我說陳傑憲，因為他為台灣拿到世界冠軍。」他笑說陳傑憲是台灣隊長，「我幫他遞水就好。」

陳仕朋則是直接被小球員問「你是誰」，讓他苦笑說：「我再努力一點，讓更多人認識我。」

作為教練，陳仕朋不只在球技上指導他們，也要化身心靈導師，「有時候小朋友在場上非常想要贏，有一些沒做好的地方，他們可能會很沮喪，需要給他們一些輔助，讓他們學到更多東西。」

富邦悍將隊張育成在悍動希望公益棒球營上場代打敲安。記者陳正興／攝影 富邦悍將隊張育成在悍動希望公益棒球營上場代打敲安。記者陳正興／攝影