威力盃／回憶逃離光復水災如電影 花蓮教練坦言影響備戰

聯合報／ 記者蘇志畬／花蓮即時報導
台彩威力盃全國少棒賽，花蓮紅隊今天首戰。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃全國少棒賽，花蓮紅隊今天首戰。記者蘇志畬／攝影

前光復國中教練陳智培現在在太巴塱國小執教，經歷今年的花蓮馬太鞍溪洪災，回憶駕車逃離大水的經歷仍心有餘悸，所幸太巴塱少棒影響不大，但這次花蓮縣為了台彩威力盃少棒賽的集訓也受到影響。

今年花蓮光復發生洪災時，陳智培開著車逃離市區、趕往家中，路上看到四處滾滾洪水夾帶泥沙、樹木，只能油門狂踩，憑藉在地人的熟悉度找到沒被洪水淹沒的路徑成功返家，幸運的是，他家中地勢較高，看著水雖然慢慢淹上來，但在家門前停住。

台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊投手莊丞禾。記者蘇志畬／攝影
台彩威力盃全國少棒賽，花蓮藍隊投手莊丞禾。記者蘇志畬／攝影

「真的就像電影一樣。」陳智培透露，當時情景十分緊張，而目前光復鄉在先前「鏟子超人」幫助下，主要街道、屋舍陸續恢復，只不過戶外大面積的土地需要重機械幫助，還有大量土方堆積，下雨時泥水還是會流回房屋內。

太巴塱國小因地勢關係，受到洪災影響比較小，光復國中、光復國小是主要災區，不過陳智培透露，因為台灣人的熱心捐贈，兩所學校的恢復算快。

太巴塱棒球隊當時因為發布警戒停班停課，約兩周無法訓練，陳智培表示，近期花蓮縣組成聯隊後，為了備戰威力盃的集訓，又遇到鳳凰颱風的警戒，也是斷斷續續的，「今年比賽打起來確實比較辛苦。」

