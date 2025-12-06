聽新聞
中職／陳仕朋眼中的林岱安很樂天 張育成猜不透他的配球
林岱安成為新悍將，張育成談到這位新戰友直言期待，他說碰上林岱安蹲捕總是頭痛，猜不到他要配什麼球；陳仕朋則說他是一位樂天的球員，能為團隊帶來好的氛圍。
林岱安季後行使自由球員資格，由富邦悍將搶下這位資深鐵捕，張育成眼中的林岱安是一位很好親近的學長，「我都會叫他哥，碰到他蹲捕時會和他打招呼，跟他說今天就投給我打就好。」他笑說，感覺林岱安對自己有做功課，「他蹲捕時，我上場打時都猜不到他會配什麼球，觀察能力很廣，不管在幾局、幾出局，配球模式都會不太一樣，很難去掌握。」
兩人上次同隊是在2023年經典賽，他說林岱安是一位很快樂的球員，「多多和他相處，這樣我們氣氛會很好。」也期待這筆簽約，張育成說：「畢竟我們補強了，也希望有很好的成績。」
陳仕朋也有同樣的觀察，他指出場上的林岱安很會引導投手，也很有想法，能與投手有很多溝通；至於場下，「就是很樂天的選手，也很會傳染好的氛圍給隊友，是感染力很好的球員。」
