中職／已私訊林岱安想交流 豊暐季外骨刺動刀盼趕上春訓

富邦悍將隊冬季進補鐵補林岱安，豊暐新球季面臨新的內部競爭，他已期待與這位新隊友的交流，點出對他的阻殺、本壘攻防一直都有深刻印象，「我有私訊他，說他來了的話想和他交流一下。」

悍將昨天公布簽下林岱安，以7年最高總值5600萬元合約加盟，新球季預計將與戴培峰擔當雙主戰捕手。

談到這位新隊友，豊暐相當期待，他說林岱安的守備能力很強，「最特別的是阻殺和本壘攻防，我會看各隊捕手影片，看他touch和一般捕手比較不一樣，習慣單腳站著。」他透露已有私訊林岱安，「跟他說，他來了的話想和他交流一下，技術上、經驗上，各方面都是我需要加強的。」

富邦悍將隊捕手豊暐。記者陳正興／攝影

豊暐本季在一軍蹲捕57場寫下生涯新高，但新球季起出現新的隊內競爭對手，林岱安重磅加盟悍將，豊暐的出賽空間恐將面臨壓縮。「其實也是有想過這個問題，」豊暐認為，這對自己來說也是一種向上提升的動力，後續也是會有年輕捕手競爭，一切都是以提升自己為出發點。

至於是否想過失去主戰捕手的統一獅隊在補償人選挑選捕手，豊暐先是笑答「能力應該沒到會被選走」，他表示沒想過這個問題，自己是基督徒，「覺得一切都是上帝安排，上帝想要怎麼做，我就是把自己做好，去哪裡總是要有能力你才會有機會。」

此外，豊暐在11月21日剛進行手肘游離體手術，他透露這應該是長期存在的問題，但是在今年比較頻繁有不舒服的狀況，需要吃止痛藥，到後來連刷牙都會痛，因此才決定開刀處理。媒體驚訝先前未聽說他有骨刺問題，他指出是因為認為沒有影響比賽，所以並沒有特別說，「不是什麼大事。」動刀後的訓練，目前重量訓練以左手、雙腳為主，他希望能趕上明年春訓，但還是要看防護員評估。