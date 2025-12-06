中職／江少慶投模擬比賽飆150公里 開心看到想要數字

中職富邦悍將投手江少慶本季因傷整季未出賽，他自評目前復原進度到投模擬比賽，而且球速已經回到150公里，「看到想要數字很開心，但後面才是真的開始。」

32歲的江少慶結束旅美生涯後，帶著中職選秀狀元頭銜披上悍將戰袍，然而近年飽受傷痛困擾，2023年季後因為右手肘韌帶損傷，選擇動手術。去年球季接近尾聲時，江少慶好不容易傷癒復出，沒想到接著出現右側胸大肌撕裂傷，導致今年整季依舊未能上陣。

江少慶今天出席「BE HEROES棒球訓練營」接受媒體聯訪時表示，目前恢復狀況還不錯，算是在預期進度內，不僅開始丟模擬比賽，而且球速已經回升至150公里，計畫將正常銜接春訓，「很接近自己最快球速了，但還是保留一點空間持續進步。」

近年遭遇傷痛纏身，江少慶提到，過去比較少有球員經歷胸大肌撕裂傷勢，因此對於能否回到賽場也有點擔心，不過現在已經能投出想要看到的數字，讓他相當開心，但後面才是正式開始。江少慶表示，合約部分則交由經紀公司與悍將球團討論，「我就是繼續強化身體，專注準備明年球季。」

悍將球團昨天確定從自由球員（FA）市場網羅捕手林岱安，江少慶表示，恭喜林岱安加入悍將大家庭，「在經典賽有跟岱安搭檔過，我覺得他的實力很不錯，是具備領導能力的捕手，同時是很好的隊友。」