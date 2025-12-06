威力盃／地主花蓮紅藍隊雙輸新竹 鄉親前表現會緊張

花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，兩支地主隊伍首戰雙雙輸給新竹，主力花蓮藍隊將重兵壓在明天，五年級為主的花蓮紅隊一度逆轉戰局只可惜未能守成。

花蓮藍隊今天面對新竹市隊開賽就落後2分，第2局1出局後攻占滿壘但無法得分，3局上雖然追回1分，然而3局下一口氣丟掉5分，最終5局打完就以2：10提前落敗。

花蓮藍隊總教練楊振國表示，今天球員特別緊張，「很多人是第一次打這樣的大賽，經驗不夠沉穩，前面有兩局沒把握著機會多拿幾分，後面失分就比較難追。」

花蓮小球員因交通不易，要與外縣市球隊交手機會較少，威力盃提供了這樣的舞台，讓他們能夠在親友前好好發揮，累積經驗提升能力，楊振國也笑說，平常縣內比賽，旁邊觀眾沒那麼多，今天一直跟他們開玩笑，希望能夠放鬆。

楊振國坦言，今年這屆六年級全花蓮打棒球的小朋友只有25個，也導致選才比較困難，加上去年看著學長拿到第四名，自然會有些壓力，今年將目標放在8強，但還是希望他們能夠自在發揮，而主力投手也都保留到明天，希望能夠及時甦醒。

花蓮紅隊面對新竹縣隊一度靠著6局上的4分大局逆轉，然而6局下又丟掉3分，最終以7：8落敗，總教練陳信福表示，這批球員比較少打全國性賽事，也都還在磨練階段，「今天看起來臉色蒼白，尤其外野，但也鼓勵他們，少輸為贏。」

花蓮紅隊先發投手李宇安完投全場，只不過5.1局被敲12支安打、掉8分承擔敗投，陳信福表示，他是球隊整體最穩定的投手，不會害怕這樣的場面，身材雖然比較嬌小，但投球方面是同齡中相較突出，攻擊面還有加強空間。