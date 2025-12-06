中職／兄弟情不散！布雷克深情告別林岱安：是一輩子的朋友

富邦悍將昨日宣布，以球員附帶教練約7年、總值最高5600萬元合約，簽下今年投入自由市場的統一獅主戰捕手林岱安，成為悍將隊史首位FA補強球員，也讓獅隊首次在自由市場未能成功留人，他的老戰友布雷克也不捨喊話，「我們可能不能成為隊友了，但你是一生的好友，恭喜你！我的朋友！」

效力獅隊11個一軍球季、共10年時光的林岱安，昨日在社群平台發出長達1313字感謝文，寫下，「要離開一個像家一樣的城市、像家人一樣親的隊友們，心裡真的有太多不捨，也有無限的感謝。」文中細數一路走來的貴人與戰友，其中也特別提到並肩作戰多年的洋投布雷克。

林岱安動情寫道，「特別是布雷克，我們一起並肩作戰六年，從一開始磨合語言、習慣，到後來只要一個手勢、一個眼神，我就知道你要什麼。」簡短幾句，道盡投捕多年累積的深厚默契。

布雷克看到貼文後隨即在限時動態發文回應，分享兩人球場上相擁慶祝的照片，寫下暖心英語訊息， 「We may not be teammates anymore, but you’ll be a friend for life! Congratulations my friend.」（我們或許不再是隊友了，但你會是一輩子的朋友！恭喜你，我的朋友。）

此外，他也在林岱安貼文下留言，「我的兄弟！我不會忘記我們在場上共同拚戰，雖然我很希望再拚一次，但對於你和你的家人得到的機會，我由衷感到開心。繼續拚戰、當個領導者，我們很快會再見面。」

林岱安也在社群感謝富邦、統一球團，其中他寫下：「我要踏上新的旅程了，行李裡面裝的，是這十年裡，太多人給我的所有溫暖、所有期待、所有成長。」

布雷克自2020年加入統一獅，專屬捕手正是林岱安。自組投捕搭檔以來，兩人攜手扛下禁區防線重任，是獅隊可以拿下連續3年上半季冠軍的功臣。

林岱安自2015年加入中華職棒，擁有11年一軍資歷，以攻守俱佳著稱，他在蹲捕時帶給投手們極大的安定感，在攻擊端亦屢屢在關鍵時刻為球隊建功。他的生涯盜壘阻殺率3成56、生涯捕手守備率9成92，均為聯盟高標，並曾於2019、2021年兩度獲得聯盟捕手金手套，2021年更同時榮獲最佳十人捕手，為該年度捕手雙料獎項得主。

如今林岱安將北上展開新篇章，雖然兩人短期內無法再站在同一側，但布雷克一句「一輩子的朋友」，為這段難能可貴的投捕情誼留下最溫暖的註解。