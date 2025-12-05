聽新聞
中職／悍將FA補強確定告一段落 戰力外名單持續洽談中
富邦悍將隊今天簽下捕手林岱安，自由市場補強就此告一段落，接下來將鎖定60人名單外的物色，除了已浮上水面的外野手林書逸外，領隊陳昭如表示，包括投手、野手在內都在持續討論中。
今年共有3位選手提交FA申請，黃子鵬最快確定動向，轉戰台鋼雄鷹隊，林岱安今天確定加入悍將隊，僅剩蘇智傑在市場上待價而沽。
悍將補進林岱安後，已確定在FA市場上的補強告一段落，不會出價爭取蘇智傑，接下來就是戰力外名單選手補強。
陳昭如表示，戰力外名單選手的補強持續在進行中，投手、野手都有在看，針對整體隊形有幫助的都會考慮，有些選手仍在等待母隊的洽談狀況；至於媒體已經曝光的林書逸，尚待球團正式公布。
