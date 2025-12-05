快訊

喜迎周杰倫！「F4」決裂朱孝天 五月天阿信出手太狂了

全球用戶崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價一度重挫

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／悍將FA補強確定告一段落 戰力外名單持續洽談中

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊將鎖定60人名單外的物色，除了已浮上水面的外野手林書逸外，領隊陳昭如表示，包括投手、野手在內都在持續討論中。聯合報系資料照
富邦悍將隊將鎖定60人名單外的物色，除了已浮上水面的外野手林書逸外，領隊陳昭如表示，包括投手、野手在內都在持續討論中。聯合報系資料照

富邦悍將隊今天簽下捕手林岱安，自由市場補強就此告一段落，接下來將鎖定60人名單外的物色，除了已浮上水面的外野手林書逸外，領隊陳昭如表示，包括投手、野手在內都在持續討論中。

今年共有3位選手提交FA申請，黃子鵬最快確定動向，轉戰台鋼雄鷹隊，林岱安今天確定加入悍將隊，僅剩蘇智傑在市場上待價而沽。

悍將補進林岱安後，已確定在FA市場上的補強告一段落，不會出價爭取蘇智傑，接下來就是戰力外名單選手補強。

陳昭如表示，戰力外名單選手的補強持續在進行中，投手、野手都有在看，針對整體隊形有幫助的都會考慮，有些選手仍在等待母隊的洽談狀況；至於媒體已經曝光的林書逸，尚待球團正式公布。

林岱安 蘇智傑 富邦悍將

延伸閱讀

中職／獅隊補償方案先看悍將25人名單 也盼蘇智傑盡快回覆

中職／FA蘇智傑回統一獅機會大 就看富邦悍將要不要接手了

中職／桃猿放掉黃子鵬選全額轉隊費 可買8.4萬個便當

中職／熱度比戰力外球員還冷 蘇智傑動向成FA市場最後焦點

相關新聞

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

富邦悍將隊正式發出新聞稿，宣布簽下鐵捕林岱安，球團表示，雙方已完成簽約，合約內容為7年球員附帶教練約，總值最高達5600...

中職／不要再「你加、我加」蘇泰安放棄跟進悍將開價：盡力了

統一獅隊未能留住林岱安，開出5年合約，不敵富邦悍將隊最高總值5600萬元的7年選手附帶教練合約，領隊蘇泰安表示，開給林岱...

中職／悍將捕手低迷賽季不惜血本搶林岱安 「富邦十年」收集冠軍碎片

富邦悍將隊今天正式宣布以7年合約簽下林岱安，大手筆補強捕手位置，2026年球季將是「富邦十年」，期望透過穩固本壘指揮官的...

中職／獅隊補償方案先看悍將25人名單 也盼蘇智傑盡快回覆

統一獅隊史首度未能留下自家自由球員，林岱安轉投富邦悍將隊，針對補償方案，領隊蘇泰安表示將在悍將25人名單出爐後評估。外界...

中職／獅隊5年合約落敗尊重林岱安選擇 領隊談戰力缺口點名年輕捕手

林岱安確定脫下統一獅隊球衣，前進富邦悍將隊，這是獅隊隊史首度留人失敗，獅隊開出5年選手合約，不敵悍將7年合約，領隊蘇泰安...

中職／悍將FA補強確定告一段落 戰力外名單持續洽談中

富邦悍將隊今天簽下捕手林岱安，自由市場補強就此告一段落，接下來將鎖定60人名單外的物色，除了已浮上水面的外野手林書逸外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。