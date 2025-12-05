快訊

喜迎周杰倫！「F4」決裂朱孝天 五月天阿信出手太狂了

全球用戶崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價一度重挫

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

中職／林威助看重指揮官特質 陳昭如揭悍將極速接洽林岱安過程

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林岱安正式加入富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供
林岱安正式加入富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊首度在自由市場上搶人成功，以7年合約爭取鐵捕林岱安加入，領隊陳昭如還原悍將洽談經過，早在符合FA資格名單出來時，已經開會討論優先順序，因此在林岱安一提出申請，就馬上展開接洽。

悍將開出的7年合約實際上為選手加教練合約，前5年選手合約走完，依據成績有可以續當球員的選擇權，或是轉換成為教練，合約總值則在所有激勵獎金、條件都達成的情況下最多可拿到5600萬元。

陳昭如指出，今年符合FA資格的選手，悍將球團內部都已有先開會分析，想好優先順序，因此在林岱安一提出FA申請後，悍將馬上與他接觸，一開始就提出5+2年合約。

陳昭如指出，和經紀公司交換意見，知道林岱安的想法，「他希望有一份長期保障的合約，我們也希望反映他的價值，剛開始提出就是這個架構（5+2年），針對保障選手的精神去設計，過程中有些細部條件，包括激勵獎金、選擇權轉換等有調整。」

此外，除了在價碼上展現誠意，也向林岱安提到球員生涯後半段的規畫，陳昭如說：「我們也跟他說到，威助很重視投捕培養，也請了日本投捕教練，認為這是對他滿好的學習機會，日本投捕策略都比較細膩，這幾年也都有安排出國進修的機會，相信他都有看到、一起納入考量。」

對於林岱安的勢在必得有原因，陳昭如說，林岱安不論是溝通能力、場上個性，都具備指揮官特質，「主要著眼於資深捕手價值，希望他的加入可以帶領所有年輕捕手提升，包括今年選進來的張育豪、江庭毅，還有26歲的豊暐、戴培峰，岱安的經驗會很關鍵，未來也會是當教練很好的人才。」

她也不諱言，林威助確實對於捕手位置相當重視，「一個捕手團隊的戰力，不是只靠一個主戰捕手，中職場次、國際賽影響，捕手深度是需要重視的，威助一來，從今年選秀應該就看得很明顯吧！」

林岱安 戴培峰 林威助 富邦悍將

延伸閱讀

中職／林岱安盼盡快融入悍將文化 對邦迷印象最深超挺自家人

中職／悍將捕手低迷賽季不惜血本搶林岱安 「富邦十年」收集冠軍碎片

中職／不要再「你加、我加」蘇泰安放棄跟進悍將開價：盡力了

中職／獅隊5年合約落敗尊重林岱安選擇 領隊談戰力缺口點名年輕捕手

相關新聞

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

富邦悍將隊正式發出新聞稿，宣布簽下鐵捕林岱安，球團表示，雙方已完成簽約，合約內容為7年球員附帶教練約，總值最高達5600...

中職／不要再「你加、我加」蘇泰安放棄跟進悍將開價：盡力了

統一獅隊未能留住林岱安，開出5年合約，不敵富邦悍將隊最高總值5600萬元的7年選手附帶教練合約，領隊蘇泰安表示，開給林岱...

中職／悍將捕手低迷賽季不惜血本搶林岱安 「富邦十年」收集冠軍碎片

富邦悍將隊今天正式宣布以7年合約簽下林岱安，大手筆補強捕手位置，2026年球季將是「富邦十年」，期望透過穩固本壘指揮官的...

中職／獅隊補償方案先看悍將25人名單 也盼蘇智傑盡快回覆

統一獅隊史首度未能留下自家自由球員，林岱安轉投富邦悍將隊，針對補償方案，領隊蘇泰安表示將在悍將25人名單出爐後評估。外界...

中職／獅隊5年合約落敗尊重林岱安選擇 領隊談戰力缺口點名年輕捕手

林岱安確定脫下統一獅隊球衣，前進富邦悍將隊，這是獅隊隊史首度留人失敗，獅隊開出5年選手合約，不敵悍將7年合約，領隊蘇泰安...

中職／悍將FA補強確定告一段落 戰力外名單持續洽談中

富邦悍將隊今天簽下捕手林岱安，自由市場補強就此告一段落，接下來將鎖定60人名單外的物色，除了已浮上水面的外野手林書逸外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。