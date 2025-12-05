中職／林威助看重指揮官特質 陳昭如揭悍將極速接洽林岱安過程

富邦悍將隊首度在自由市場上搶人成功，以7年合約爭取鐵捕林岱安加入，領隊陳昭如還原悍將洽談經過，早在符合FA資格名單出來時，已經開會討論優先順序，因此在林岱安一提出申請，就馬上展開接洽。

悍將開出的7年合約實際上為選手加教練合約，前5年選手合約走完，依據成績有可以續當球員的選擇權，或是轉換成為教練，合約總值則在所有激勵獎金、條件都達成的情況下最多可拿到5600萬元。

陳昭如指出，今年符合FA資格的選手，悍將球團內部都已有先開會分析，想好優先順序，因此在林岱安一提出FA申請後，悍將馬上與他接觸，一開始就提出5+2年合約。

陳昭如指出，和經紀公司交換意見，知道林岱安的想法，「他希望有一份長期保障的合約，我們也希望反映他的價值，剛開始提出就是這個架構（5+2年），針對保障選手的精神去設計，過程中有些細部條件，包括激勵獎金、選擇權轉換等有調整。」

此外，除了在價碼上展現誠意，也向林岱安提到球員生涯後半段的規畫，陳昭如說：「我們也跟他說到，威助很重視投捕培養，也請了日本投捕教練，認為這是對他滿好的學習機會，日本投捕策略都比較細膩，這幾年也都有安排出國進修的機會，相信他都有看到、一起納入考量。」

對於林岱安的勢在必得有原因，陳昭如說，林岱安不論是溝通能力、場上個性，都具備指揮官特質，「主要著眼於資深捕手價值，希望他的加入可以帶領所有年輕捕手提升，包括今年選進來的張育豪、江庭毅，還有26歲的豊暐、戴培峰，岱安的經驗會很關鍵，未來也會是當教練很好的人才。」

她也不諱言，林威助確實對於捕手位置相當重視，「一個捕手團隊的戰力，不是只靠一個主戰捕手，中職場次、國際賽影響，捕手深度是需要重視的，威助一來，從今年選秀應該就看得很明顯吧！」