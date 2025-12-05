中職／林岱安盼盡快融入悍將文化 對邦迷印象最深超挺自家人

林岱安告別效力10年的統一獅隊，以7年最高5600萬元合約投奔富邦悍將隊，悍將貼出他的最新訪談影片，林岱安期許盡快融入球隊文化，也向悍將球迷徵求「新莊城堡」附近的美食、遊樂區，一家人將在北部展開新生活。

談到加入悍將，林岱安述說心情緊張又期待，因為對自己來說是新的挑戰，希望可以盡快融入球隊文化、和場上隊友一起奮戰。至於陣中最熟的隊友，他點名是大學就認識的范國宸，也透露傳出有機會來悍將時，范國宸就打了電話、詢問他準備好了沒，林岱安說：「也是等到這個機會，我和他說我準備好了，希望能和他一起在場上奮戰。」

對於悍將球迷的印象，他指出，「不管球隊處於怎樣處境，都很挺自家人，在客隊守備時，都有感受到那份壓力，現在來到新莊主場，希望能夠感受悍將家人們的加油聲，來為我加油。」

一直都在南部長大、打球的他，如今來到「新莊城堡」，他也說新挑戰是要適應北部生活，向邦迷徵求美食、景點，「希望悍將家人們多多提供球場外的美食和遊樂區，讓我可以帶著老婆小孩出去走走。」