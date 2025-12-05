快訊

中職／悍將捕手低迷賽季不惜血本搶林岱安 「富邦十年」收集冠軍碎片

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林岱安（左）、戴培峰（右）新球季起在富邦悍將隊成為隊友。本報資料照片
富邦悍將隊今天正式宣布以7年合約簽下林岱安，大手筆補強捕手位置，2026年球季將是「富邦十年」，期望透過穩固本壘指揮官的位置，力拚球團史首座冠軍。

悍將今年季外在爭取林岱安上展現勢在必得的決心，回顧今年賽季，悍將在一軍共用5位捕手，包括戴培峰（611局）、豊暐（388.1局）、魏全（34局）、張進德（7局）、蕭憶銘（6局），今年在捕手位置的打擊率2成18排名第5，僅優於統一獅隊的1成97，阻殺率0.214排名第5，只贏過樂天桃猿隊的0.187，守備率0.988則是敬陪末座。

作為主戰捕手的戴培峰，去年還是雙料獎項得主，打擊、守備都獲得票選認證為聯盟最佳捕手，卻在今年全面走跌，打擊手感曾在季初維持一段短暫的高峰，他在4月23日前的17場出賽，59打數敲出23支安打，打擊率高達3成90，但接下來的78場出賽暴跌只剩1成93打擊率。

悍將網羅林岱安後，將與戴培峰組成雙主戰捕手，去年選秀則是一口氣納入張育豪、江庭毅兩位新生代捕手，在林威助掌舵後積極部署捕手戰力，不難看出對這個位置的重視。

此外，富邦集團在2017年接手義大犀牛隊，明年球季就是「富邦十年」，至今仍在尋求球團史第一冠，且在今年樂天桃猿隊奪冠後，全聯盟只剩兩隊母公司未嘗冠軍滋味，而台鋼雄鷹隊僅是一軍資歷兩年的新軍，悍將則是已經度過9個無冠賽季，且連總冠軍賽都沒打過。

中職史上最長連續球季未進入總冠軍賽紀錄由三商虎（1991到99年）、悍將（2017到25年）共同保持，若悍將明年仍與台灣大賽絕緣，就將獨自承受史上最慘招牌。

樂天桃猿 戴培峰 林岱安

