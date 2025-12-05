中職／獅隊補償方案先看悍將25人名單 也盼蘇智傑盡快回覆

統一獅隊史首度未能留下自家自由球員，林岱安轉投富邦悍將隊，針對補償方案，領隊蘇泰安表示將在悍將25人名單出爐後評估。外界關注最後一位FA蘇智傑動向，蘇泰安表示，開出合約已近一個月，也期望他能儘早確定。

林岱安以7年合約轉戰悍將，新球季將披上藍色戰袍，雙締史上第一，這是獅隊隊史首度未能留下自家FA，也是悍將隊史首度搶下他隊FA，悍將接下來需提交25人保護名單，林岱安本季月薪36萬元，若獅隊選擇全額補償為540萬元，若選擇補人則可拿到324萬元和一名保護名單外的選手。

蘇泰安表示，關於林岱安轉隊補償方案選擇，將待富邦悍將提出25人保護名單確認，教練團會針對戰力整體評估，選擇最適合球隊的方案。

FA市場至此只剩蘇智傑一人，他在提出FA後，各隊都處於觀望階段，就連日前一度有媒體報導有鎖定的悍將，據悉並未開價爭取。

蘇智傑極高機率回歸獅隊，但蘇泰安表示目前先不預設立場，「球隊已經開出具體報價給經紀公司代為轉達將近一個月，靜待蘇智傑確認回覆，球隊也希望能夠儘早確定，以利後續獅隊整體戰力安排。」

31歲的蘇智傑，10季下來累積799場出賽，以2成99打擊率敲出856安、125轟，加上83盜，不無機會跟進中職史上至今僅9人達成的「千安百轟百盜」里程碑，但在告別「彈球年代」後成績下滑嚴重，近5年合計只有27轟。