中職／獅隊補償方案先看悍將25人名單 也盼蘇智傑盡快回覆

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
蘇智傑是FA市場最後一人，但動向仍未定。 聯合報系資料照
蘇智傑是FA市場最後一人，但動向仍未定。 聯合報系資料照

統一獅隊史首度未能留下自家自由球員，林岱安轉投富邦悍將隊，針對補償方案，領隊蘇泰安表示將在悍將25人名單出爐後評估。外界關注最後一位FA蘇智傑動向，蘇泰安表示，開出合約已近一個月，也期望他能儘早確定。

林岱安以7年合約轉戰悍將，新球季將披上藍色戰袍，雙締史上第一，這是獅隊隊史首度未能留下自家FA，也是悍將隊史首度搶下他隊FA，悍將接下來需提交25人保護名單，林岱安本季月薪36萬元，若獅隊選擇全額補償為540萬元，若選擇補人則可拿到324萬元和一名保護名單外的選手。

蘇泰安表示，關於林岱安轉隊補償方案選擇，將待富邦悍將提出25人保護名單確認，教練團會針對戰力整體評估，選擇最適合球隊的方案。

FA市場至此只剩蘇智傑一人，他在提出FA後，各隊都處於觀望階段，就連日前一度有媒體報導有鎖定的悍將，據悉並未開價爭取。

蘇智傑極高機率回歸獅隊，但蘇泰安表示目前先不預設立場，「球隊已經開出具體報價給經紀公司代為轉達將近一個月，靜待蘇智傑確認回覆，球隊也希望能夠儘早確定，以利後續獅隊整體戰力安排。」

31歲的蘇智傑，10季下來累積799場出賽，以2成99打擊率敲出856安、125轟，加上83盜，不無機會跟進中職史上至今僅9人達成的「千安百轟百盜」里程碑，但在告別「彈球年代」後成績下滑嚴重，近5年合計只有27轟。

蘇智傑 蘇泰安 林岱安

相關新聞

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

富邦悍將隊正式發出新聞稿，宣布簽下鐵捕林岱安，球團表示，雙方已完成簽約，合約內容為7年球員附帶教練約，總值最高達5600...

中職／不要再「你加、我加」蘇泰安放棄跟進悍將開價：盡力了

統一獅隊未能留住林岱安，開出5年合約，不敵富邦悍將隊最高總值5600萬元的7年選手附帶教練合約，領隊蘇泰安表示，開給林岱...

中職／悍將捕手低迷賽季不惜血本搶林岱安 「富邦十年」收集冠軍碎片

富邦悍將隊今天正式宣布以7年合約簽下林岱安，大手筆補強捕手位置，2026年球季將是「富邦十年」，期望透過穩固本壘指揮官的...

中職／獅隊補償方案先看悍將25人名單 也盼蘇智傑盡快回覆

統一獅隊史首度未能留下自家自由球員，林岱安轉投富邦悍將隊，針對補償方案，領隊蘇泰安表示將在悍將25人名單出爐後評估。外界...

中職／獅隊5年合約落敗尊重林岱安選擇 領隊談戰力缺口點名年輕捕手

林岱安確定脫下統一獅隊球衣，前進富邦悍將隊，這是獅隊隊史首度留人失敗，獅隊開出5年選手合約，不敵悍將7年合約，領隊蘇泰安...

日職／山川穂高喊「完全不想打經典賽」 明年目標單季50轟

軟銀隊重砲山川穂高今天簽下新合約，年薪維持4億5000萬日圓（約9120萬新台幣）。他在記者會上表態「完全不想參加經典賽」，將在電視機前當啦啦隊。 現年34歲的山川穂高上屆有入選經典賽，本季累積

