中職／不要再「你加、我加」蘇泰安放棄跟進悍將開價：盡力了

統一獅隊未能留住林岱安，開出5年合約，不敵富邦悍將隊最高總值5600萬元的7年選手附帶教練合約，領隊蘇泰安表示，開給林岱安的合約金額已經滿大，林岱安也有感受到，獅隊最終決定放棄跟進，蘇泰安坦言這樣競價下去，並非FA真正精神，球隊已經在爭取林岱安上盡力了。

悍將所開出的7年球員附帶教練約，在所有獎金都拿滿的情況下，總值最高達5600萬元，若以總值換算，林岱安平均月薪將達到66萬元以上，透過FA制度大幅提升薪資待遇。

被問到是否認為合約已經溢價所以放棄跟進？蘇泰安坦言，球隊已經盡力，獅隊提出的合約已是滿大的一筆數字，想要林岱安的球隊持續加碼，「我認為這樣一直你加、我加、你加、我加，也不是FA真正精神。」

蘇泰安表示，剛剛也有打電話給林岱安，感謝他這十年來對獅隊的貢獻，「真的很不捨，但祝福他過去富邦後有好的發展。」他透露，林岱安也有有表達對獅隊的感謝，「他也有說下禮拜要找個時間回來。」