聽新聞
0:00 / 0:00
中職／不要再「你加、我加」蘇泰安放棄跟進悍將開價：盡力了
統一獅隊未能留住林岱安，開出5年合約，不敵富邦悍將隊最高總值5600萬元的7年選手附帶教練合約，領隊蘇泰安表示，開給林岱安的合約金額已經滿大，林岱安也有感受到，獅隊最終決定放棄跟進，蘇泰安坦言這樣競價下去，並非FA真正精神，球隊已經在爭取林岱安上盡力了。
悍將所開出的7年球員附帶教練約，在所有獎金都拿滿的情況下，總值最高達5600萬元，若以總值換算，林岱安平均月薪將達到66萬元以上，透過FA制度大幅提升薪資待遇。
被問到是否認為合約已經溢價所以放棄跟進？蘇泰安坦言，球隊已經盡力，獅隊提出的合約已是滿大的一筆數字，想要林岱安的球隊持續加碼，「我認為這樣一直你加、我加、你加、我加，也不是FA真正精神。」
蘇泰安表示，剛剛也有打電話給林岱安，感謝他這十年來對獅隊的貢獻，「真的很不捨，但祝福他過去富邦後有好的發展。」他透露，林岱安也有有表達對獅隊的感謝，「他也有說下禮拜要找個時間回來。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言