第二屆大亞集團女子高球賽登場 總獎金提升至千萬　

第二屆由大亞集團冠名的TLPGA女子高爾夫公開賽將於本月10日在台南嘉南球場登場，大亞集團董事長沈尚弘今日在賽前記者會致詞表示，今年因集團員工創造很好的績效，讓公司贊助總獎金將由去年的600萬元提升至1000萬元，他並宣示大亞集團仍會持續贊助這項賽事，也預告還有加碼的準備。

沈尚強強調，第二屆大亞集團TLPGA女子高爾夫公開賽，報名的選手陣容中有許多熟悉面孔，也有首度參賽的新秀。賽事總獎金自去年的六、七百萬元大幅提升至1000萬元，展現大亞集團持續投入女子高球運動的決心。他進一步說，若公司營運穩健成長，將持續提高獎金與資源投入，期盼TOPGA成為台灣選手每年必備的高強度舞台。

在體育推廣上，大亞集團展現其ESG的多元面貌。今年舉辦第五屆的「大亞旺萊馬拉松」結合永續、文化與美食，吸引歷屆以來最多跑者，成為南部超高人氣賽事，第六屆的「大亞旺萊馬拉松」甫開放報名即獲關注。

除了女子高球選手，大亞集團今年也持續支持赴日受訓的長跑選手簡子傑，以及贊助富邦悍將棒球賽事、洋基工程籃球隊主場賽事，使大亞身影遍布各項充滿活力與挑戰的運動場域。在今年11月，大亞也再度獲得運動部全民運動署的運動企業認證，推廣運動文化不只是為了完成ESG中的社會責任，更是實踐「快樂的員工」的企業使命，也希望透過運動的力量，讓永續、地方發展與體育精神能夠同步展現。

沈尚弘強調，「2025大亞集團女子公開賽」不僅彰顯大亞對女子高爾夫運動長期且堅定的支持，更期盼透過賽事平台，發掘並培育更多潛力新秀，大亞將以穩定的力量，助力年輕選手邁向國際舞台。

第二屆大亞集團女子高爾夫公開賽將於本月10日在台南嘉南球場登場，總獎金追加至千萬元。記者簡永祥／攝影 台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦以台灣高爾夫募後推手身份上台致詞，他鼓勵企業多加入贊助職業高爾夫運動行列，從過去大聯大控股、緯及創見等公司股價都有很多表現，預測大亞集團未來也會有亮麗演出。記者簡永祥／攝影