中職／獅隊5年合約落敗尊重林岱安選擇 領隊談戰力缺口點名年輕捕手

林岱安確定脫下統一獅隊球衣，前進富邦悍將隊，這是獅隊隊史首度留人失敗，獅隊開出5年選手合約，不敵悍將7年合約，領隊蘇泰安談到明年球季捕手戰力缺口，點名期許柯育民、張翔等新生代捕手可以把握機會。

獅隊球團還原談約過程，自10月底開出複數年合約爭取林岱安續留獅隊，期間競爭者包括富邦悍將、台鋼雄鷹隊，球隊也持續與其經紀公司溝通表達對於林岱安的各項肯定，於11月27日再次提出5年複數年選手長約，展現最大誠意與與重視，期許獅隊是林岱安在各隊競爭下最佳的選擇。

雙方經過長達一個月的溝通與討論，最後林岱安透過經紀公司轉達選擇轉隊加入富邦悍將，球團得知此消息，雖知獅隊捕手戰力將受影響，但也尊重林岱安最後的決定。

統一獅總經理蘇泰安表示，「首先很感謝經紀公司這段期間持續與球隊進行各項建議交流與溝通，雖然這次林岱安最終決定婉拒獅隊合約，相信這對林岱安選手也是一個很艱難的決定，但最終球隊也尊重選手決定，也感謝林岱安從加盟至今年帶給球隊的幫助，尤其與投手群溝通合作的安定感，面對轉隊決定總是讓人不捨，但球隊也給予祝福，期許岱安在下一個階段的棒球生涯一切順利。」

林岱安轉隊後，獅隊捕手戰力的影響，相信也會是教練團很大的課題，蘇泰安表示，「棒球是一項團隊合作的競賽，而這也是新球季獅隊面臨的考驗，面對林岱安離隊戰力的缺口，相信也是給予新生代捕手們更多一軍出賽機會，期許柯育民、張翔等新生代捕手們，能透過訓練和賽事持續強化自己，做好準備迎接挑戰，把握一軍出賽機會，讓獅隊戰力持續成長。」