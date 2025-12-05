快訊

中職／湛藍指揮塔！悍將7年選手+教練約 最高總值5600萬元簽下林岱安

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林岱安正式加入富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供
林岱安正式加入富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊正式發出新聞稿，宣布簽下鐵捕林岱安，球團表示，雙方已完成簽約，合約內容為7年球員附帶教練約，總值最高達5600萬元，相關細節將再擇期對外公佈，球團預計於近期向聯盟提交合約完成相關程序。若以最高合約總值換算，林岱安平均月薪將達到66萬元以上。

林岱安成為富邦悍將首位透過自由球員制度加盟的球員，寫下隊史重要里程碑，「湛藍指揮塔」重磅加盟，悍將期待未來共同守護新莊城堡，攜手拚向更高榮耀。

林岱安自2015年加入中華職棒，擁有11年一軍資歷，以攻守俱佳著稱，他在蹲捕時帶給投手們極大的安定感，在攻擊端亦屢屢在關鍵時刻為球隊建功。他的生涯盜壘阻殺率3成56、生涯捕手守備率9成92，均為聯盟高標，並曾於2019、2021年兩度獲得聯盟捕手金手套，2021年更同時榮獲最佳十人捕手，為該年度捕手雙料獎項得主。

本季結束後，林岱安行使自由球員資格，悍將球團隨即與他展開接觸，針對合約年限、薪資條件及生涯規劃提出具誠意的合作方案，最終獲得林岱安的認同，決定加盟富邦悍將。

富邦悍將領隊陳昭如表示，富邦悍將展現最大誠意延攬林岱安，也感謝他選擇加入悍將，作為隊史首位FA加盟球員，深具指標性意義。他的加入不僅強化戰力，也將成為新莊城堡的「湛藍指揮塔」，力助球隊厚植實力、追求更高目標。

林岱安正式加入富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供
林岱安正式加入富邦悍將隊。圖／富邦悍將隊提供

執行副領隊林威助則指出，林岱安選手為聯盟公認的頂尖捕手，具備豐富比賽經驗、清晰的配球能力與優異的守備表現，能為投手群提供高度信任與穩定性。他的加入將使球隊防守體系更為完整，有助於提升整體競爭力，同時也期盼他能成為年輕球員的模範，帶領悍將捕手群共同成長。

富邦悍將於季末即啟動人事布局與教練團重組，並規劃多地訓練強化球隊體質，展望未來，球團將持續落實戰力提升規畫，期待在2026球季展現更具競爭力的悍將新面貌。

富邦悍將 自由球員 中華職棒 林岱安

