勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

日職／山川穂高喊「完全不想打經典賽」 明年目標單季50轟

聯合新聞網／ 綜合報導
山川穂高。 美聯社
軟銀隊重砲山川穂高今天簽下新合約，年薪維持4億5000萬日圓（約9120萬新台幣）。他在記者會上表態「完全不想參加經典賽」，將在電視機前當啦啦隊。

現年34歲的山川穂高上屆有入選經典賽，本季累積23轟、62打點，打擊率0.226，OPS值0.702，日本大賽連3場開轟，幫助軟銀奪下日本一，並獲選系列賽最有價值球員。

談到明年3月的經典賽，山川穂高直言，「我真的完全不想參加。那真的很可怕。大家只看到參加的好處，但其實要有很大的勇氣，畢竟是代表國家打球，怎麼可能輕易說：『我去。』那是需要有覺悟的。」

山川穂高笑說：「以我今年的成績根本不會被選上！但我會在電視前喊『加油』。」

山川穂高發下豪語，希望下賽季能進入「無敵」狀態，將目標設為單季50轟，「這個時代如果能打出50轟，不是超厲害嗎？我的極限是47轟，但村上宗隆在球飛不太動時代都能打56轟，那說不定我也可以。」

山川穗高 日職 經典賽

