日職／林安可新隊友+1 西武獅4億日圓網羅火腿內野石井一成

日本職棒西武獅隊休賽季積極補強，簽下林安可和32歲明星外野手桑原將志後，又開出3年4億日圓（約8094萬新台幣）合約網羅31歲內野手石井一成，這是西武隊史首次在單一休賽季補強2名本土自由球員。

石井一成生涯9年都效力火腿隊，今年季後行使自由球員，火腿開出複數年合約挽留，但西武積極交涉，石井在考慮20天後選擇轉戰西武。據日媒報導，西武提出3年4億日圓合約，且包含激勵獎金和4號球衣。

石井一成能守內野多個位置，本季出賽108場，累積6轟、30打點，打擊率0.259。石井本季年薪4000萬日圓被列為C級自由球員，因此西武不需要補償。

西武王牌投手今井達也休賽季挑戰大聯盟，西武預計獲得大筆入札金。這個休賽季先重金網羅中華職棒統一獅隊強打林安可，再網羅32歲明星外野手桑原將志，如今又簽下石井一成，展現強烈企圖心。