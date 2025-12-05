棒球／經典藍白配色結合精神符碼 New Era攜手棒協推出應援商品

隨著國際賽事氣氛逐漸升溫，New Era攜手中華棒球協會CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」，以品牌經典帽款與熱血棒球精神為核心，打造象徵性的應援單品。

這次推出的系列包含59FIFTY、9FORTY帽款與短袖服飾，以台灣棒球的藍、白、紅色系為主軸，結合棒球縫線、隊徽字體、運動視覺語彙，呈現充滿速度感與榮耀的代表性設計。無論是球迷、潮流玩家，還是期待用穿搭力挺中華隊的你，都能在這一系列感受到專屬於Chinese Taipei的驕傲與精神。

本次推出的帽款以59FIFTY、9FORTY 為主角，分別展現比賽日氛圍與潮流搭配風格。59FIFTY帽款以內斂沉穩的全黑帽身結合白色立體CT刺繡強烈聚焦視線，帽簷更以紅、白雙色棒球縫線延伸出獨特運動元素，完全釋放比賽日的熱血氣場。9FORTY帽款推出三款色系，立體CT刺繡中點綴「Fight For Chinese Taipei」語句，象徵球迷始終如一的支持力量，適合日常穿搭與球場應援兼具。

系列同步推出短袖服飾，以純色色系為基底，背後印上大面積白色CT字樣與棒球縫線圖騰，呼應中華隊堅定不移的棒球魂，亮眼淺藍字體壓上醒目「Fight For Chinese Taipei」字樣，層次分明、辨識度極高，穿上即可成為球場最亮眼的應援風景。從細節設計、色彩選用到象徵符號的呈現，本系列完整凝結台灣棒球精神、團隊榮耀與對勝利的執著渴望，不論是在球場吶喊、城市街頭穿搭，或收藏象徵性的年度單品，New Era Chinese Taipei系列將成為每位球迷心中的必備之選。