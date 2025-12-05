快訊

棒球／經典藍白配色結合精神符碼 New Era攜手棒協推出應援商品

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
New Era全新「Chinese Taipei系列」正式登場。圖／New Era提供
New Era全新「Chinese Taipei系列」正式登場。圖／New Era提供

隨著國際賽事氣氛逐漸升溫，New Era攜手中華棒球協會CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」，以品牌經典帽款與熱血棒球精神為核心，打造象徵性的應援單品。

這次推出的系列包含59FIFTY、9FORTY帽款與短袖服飾，以台灣棒球的藍、白、紅色系為主軸，結合棒球縫線、隊徽字體、運動視覺語彙，呈現充滿速度感與榮耀的代表性設計。無論是球迷、潮流玩家，還是期待用穿搭力挺中華隊的你，都能在這一系列感受到專屬於Chinese Taipei的驕傲與精神。

本次推出的帽款以59FIFTY、9FORTY 為主角，分別展現比賽日氛圍與潮流搭配風格。59FIFTY帽款以內斂沉穩的全黑帽身結合白色立體CT刺繡強烈聚焦視線，帽簷更以紅、白雙色棒球縫線延伸出獨特運動元素，完全釋放比賽日的熱血氣場。9FORTY帽款推出三款色系，立體CT刺繡中點綴「Fight For Chinese Taipei」語句，象徵球迷始終如一的支持力量，適合日常穿搭與球場應援兼具。

系列同步推出短袖服飾，以純色色系為基底，背後印上大面積白色CT字樣與棒球縫線圖騰，呼應中華隊堅定不移的棒球魂，亮眼淺藍字體壓上醒目「Fight For Chinese Taipei」字樣，層次分明、辨識度極高，穿上即可成為球場最亮眼的應援風景。從細節設計、色彩選用到象徵符號的呈現，本系列完整凝結台灣棒球精神、團隊榮耀與對勝利的執著渴望，不論是在球場吶喊、城市街頭穿搭，或收藏象徵性的年度單品，New Era Chinese Taipei系列將成為每位球迷心中的必備之選。

棒球 中華隊

相關新聞

中職／獅隊首度留人失敗、悍將首度搶人成功 林岱安將雙締首見案例

鐵捕林岱安由橘轉藍，將在今天下午由球團正式公布消息，不論是離開球隊、轉戰球隊都寫下中職史上第一例，這是統一獅隊史第一次未...

日職／林安可新隊友+1 西武獅4億日圓網羅火腿內野石井一成

日本職棒西武獅隊休賽季積極補強，簽下林安可和32歲明星外野手桑原將志後，又開出3年4億日圓（約8094萬新台幣）合約網羅31歲內野手石井一成，這是西武隊史首次在單一休賽季補強2名本土自由球員。

棒球／經典藍白配色結合精神符碼 New Era攜手棒協推出應援商品

隨著國際賽事氣氛逐漸升溫，New Era攜手中華棒球協會CTBA推出全新「Chinese Taipei系列」，以品牌經典...

青棒／劉任右在U18世界盃大開眼界 對決美國不緊張反而很興奮

U18世界盃棒球賽國手劉任右再次參加Nike台灣青棒菁英訓練營，今天在新莊棒球場完成4天課程，他表示，打完U18回來都在...

青少棒／15歲歐子喬球速已達146公里 學長劉任右預言旅外潛力股

Nike台灣青棒菁英訓練營今天在新莊棒球場落幕，桃園市新明青少棒隊15歲投手歐子喬連續兩年獲邀參加，雖是全營年紀最小的學...

中職／林哲瑄明年任務培育球員 火腿秋訓感受台日養成差異

富邦悍將隊林哲瑄今年球季引退後開始為轉任教練進修，在球團安排下於10月底赴日參加火腿隊秋訓擔任研習教練，從二軍球員身材觀...

