中職／獅隊首度留人失敗、悍將首度搶人成功 林岱安將雙締首見案例

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林岱安。本報資料照片
鐵捕林岱安由橘轉藍，將在今天下午由球團正式公布消息，不論是離開球隊、轉戰球隊都寫下中職史上第一例，這是統一獅隊史第一次未能留住自家自由球員，也是富邦悍將隊史第一次成功網羅他隊FA，目前中職6隊僅剩獅隊還不曾在自由市場上網羅他隊FA。

悍將積極爭取林岱安，開出合約年限、價碼一路領跑，最終以7年合約打動這位33歲資深鐵捕，用誠意擊敗對於老東家的情感，球團預計在今天下午正式公布，歡迎林岱安的到來。

中職啟用FA制度以來，不含今年度在內，先前共有26人次行使FA資格，6例轉隊，其中中信兄弟隊網羅3人（林智勝、鄭達鴻、陳俊秀），一直都是FA市場上的最大買家，樂天桃猿隊在2020年簽下左投賴鴻誠，味全龍隊在去年一口氣包下朱育賢、陳子豪，成為第二支、第三支簽下他隊FA的球隊。

今年台鋼雄鷹隊率先出手搶下黃子鵬，再到如今悍將即將得標林岱安，兩隊相繼在FA市場上開張，打破去年出價優於對手卻搶不到人的局面。

獅隊一向著眼於專注留下自家FA，對於他隊FA並無太大動作，至此中職6隊只剩獅隊還不曾簽過他隊FA，加上今年僅剩蘇智傑還留在自由市場上，因此確定最快要到明年才有機會挑戰隊史第一次。

歷年自由球員轉隊案例

年份 選手 母隊→轉隊

2015 林智勝 Lamigo桃猿→中信兄弟

2015 鄭達鴻 義大犀牛→中信兄弟

2020 賴鴻誠 富邦悍將→樂天桃猿

2023 陳俊秀 樂天桃猿→中信兄弟

2024 朱育賢 樂天桃猿→味全龍

2024 陳子豪 中信兄弟→味全龍

2025 黃子鵬 樂天桃猿→台鋼雄鷹

2025 林岱安 統一獅→富邦悍將（尚未正式宣布）

