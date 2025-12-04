青棒／劉任右在U18世界盃大開眼界 對決美國不緊張反而很興奮

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
平鎮青棒隊投手劉任右表示，從U18世界盃棒球賽學到很多東西。記者藍宗標／攝影
U18世界盃棒球賽國手劉任右再次參加Nike台灣青棒菁英訓練營，今天在新莊棒球場完成4天課程，他表示，打完U18回來都在調整狀況，穩定性一直沒有很好，從這次高張力國際賽也學到很多東西。

中華青棒隊在本屆U18世界盃獲得季軍，排名在美國、日本之後，劉任右扛起3場先發重任，最快球速達150公里，他說：「賽前很緊張，但首次對決美國不會，而是很興奮。」

青棒菁英訓練營4天課程結束，劉任右認為，無法一下子增加什麼東西，但教練講的都有記起來，尤其是心態方面，以及站上投手丘要往正向發展。

劉任右目前是平鎮高中二年級學生，身高已有187公分，他說：「現在投球狀況沒有很好，面對未來就是慢慢設定每個目標，維持身體強度。」

棒球 平鎮高中 球速

