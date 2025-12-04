青棒／劉任右在U18世界盃大開眼界 對決美國不緊張反而很興奮
U18世界盃棒球賽國手劉任右再次參加Nike台灣青棒菁英訓練營，今天在新莊棒球場完成4天課程，他表示，打完U18回來都在調整狀況，穩定性一直沒有很好，從這次高張力國際賽也學到很多東西。
中華青棒隊在本屆U18世界盃獲得季軍，排名在美國、日本之後，劉任右扛起3場先發重任，最快球速達150公里，他說：「賽前很緊張，但首次對決美國不會，而是很興奮。」
青棒菁英訓練營4天課程結束，劉任右認為，無法一下子增加什麼東西，但教練講的都有記起來，尤其是心態方面，以及站上投手丘要往正向發展。
劉任右目前是平鎮高中二年級學生，身高已有187公分，他說：「現在投球狀況沒有很好，面對未來就是慢慢設定每個目標，維持身體強度。」
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言