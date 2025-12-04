青少棒／15歲歐子喬球速已達146公里 學長劉任右預言旅外潛力股

Nike台灣青棒菁英訓練營今天在新莊棒球場落幕，桃園市新明青少棒隊15歲投手歐子喬連續兩年獲邀參加，雖是全營年紀最小的學員，壯碩身材不輸青棒球員，他說：「在球隊也當外野手，不喜歡打擊，以後想當投手。」

歐子喬是新明國中三年級學生，明年可望升上平鎮高中，今年U18世界盃棒球賽國手劉任右是他的學長，談到對這位學弟的看法，很有信心說：「怎麼看都可旅外。」

歐子喬的父親是南非人、母親是澎湖人，小時候想打棒球是受到阿公的鼓勵，在故鄉念完幼兒園後，從桃市龜山國小展開少棒生涯，目前身高已有186公分、體重83公斤，發展潛力十分被看好。

今天訓練營最後一天實戰比賽，歐子喬投1局讓對手3上3下，最快球速144公里，展現相當不錯的實力；他表示，生涯最快球速是146公里，在今年立德盃投出，這次訓練營也從前輩身上學到很多東西。

旅美投手陳柏毓在訓練營擔任教練，歐子喬說：「他要我別怕失敗，棒球生涯會有很多比賽，別因一場就受到影響。」