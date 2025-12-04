快訊

中職／林哲瑄明年任務培育球員 火腿秋訓感受台日養成差異

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
林哲瑄在台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊林哲瑄今年球季引退後開始為轉任教練進修，在球團安排下於10月底赴日參加火腿隊秋訓擔任研習教練，從二軍球員身材觀察到日職養成與台灣差異，新球季他也預計將在農場協助球員成長。

林哲瑄今天參加Nike青棒訓練營，指導台灣年輕一輩的頂級球員，林哲瑄驚嘆他們的身材確實不錯，「無論投手、打者都很高壯，也有跟他們教練討論，現在高中都很倚賴重訓，投手、打擊的力量都跟以前不一樣。」

而林哲瑄先前前往日本交流也看見日職的差異，他表示，火腿隊不是傳統想像的日職球隊，「他們很會養成，而且球隊核心理念是從上到下都一致的。」

林哲瑄舉例，火腿隊新人前三年都著重在培養身體素質，透過飲食、重訓的管理，增加肌肉量，像是柴田獅子這位二刀流選手，在加盟第一年就增加了10幾斤，「他們就算年輕球員也都很壯，跟我們二軍有差。」

而日前古林睿煬曾提及台日職棒跑步訓練的細節差異，林哲瑄也同意，日職方面對細節比較要求，像是體能方面，量雖然不算特別多，但都會針對需求設計，折返跑、敏捷等方式去加強。

悍將明年由後藤光尊接任一軍總教練，林哲瑄今年在二軍跟他有不少互動，林哲瑄指出，後藤光尊的指導方式傾向讓選手有空間發揮，「今年選手無論打擊、守備都有提升，農場養成滿成功的。」而對於明年球季自己的任務，林哲瑄表示，確切職務要等待球隊公布，但應該是在農場培育球員為主。

林哲瑄 日職 火腿

相關新聞

中職／桃猿放掉黃子鵬選全額轉隊費 可買8.4萬個便當

樂天桃猿隊在黃子鵬成為自由球員轉戰台鋼雄鷹隊後，桃猿今天決定補償方案，採取全額轉隊費為補償，按照黃子鵬月薪推算，猿隊補償...

青棒／劉任右在U18世界盃大開眼界 對決美國不緊張反而很興奮

U18世界盃棒球賽國手劉任右再次參加Nike台灣青棒菁英訓練營，今天在新莊棒球場完成4天課程，他表示，打完U18回來都在...

青少棒／15歲歐子喬球速已達146公里 學長劉任右預言旅外潛力股

Nike台灣青棒菁英訓練營今天在新莊棒球場落幕，桃園市新明青少棒隊15歲投手歐子喬連續兩年獲邀參加，雖是全營年紀最小的學...

中職／2026開幕戰象猿328桃園開打 重要日程出爐

中華職棒今天公布2026年例行賽賽程，開幕戰將在3月28日舉行，由今年冠軍樂天桃猿對上中信兄弟，維持冠軍賽對戰戲碼的傳統...

棒球／前媳婦帶1歲兒與高三生性行為 前南韓國家隊教頭表不滿

世界棒球12強賽南韓隊總教練柳仲逸今天透過國會請願板發文，控訴前媳婦A某擔任高中教師時，曾帶著1歲兒子與高三男學生多次於飯店發生性關係，質疑檢方做出不起訴處分。 柳仲逸是前南韓國家隊總教練，去年

