中職／林哲瑄明年任務培育球員 火腿秋訓感受台日養成差異

富邦悍將隊林哲瑄今年球季引退後開始為轉任教練進修，在球團安排下於10月底赴日參加火腿隊秋訓擔任研習教練，從二軍球員身材觀察到日職養成與台灣差異，新球季他也預計將在農場協助球員成長。

林哲瑄今天參加Nike青棒訓練營，指導台灣年輕一輩的頂級球員，林哲瑄驚嘆他們的身材確實不錯，「無論投手、打者都很高壯，也有跟他們教練討論，現在高中都很倚賴重訓，投手、打擊的力量都跟以前不一樣。」

而林哲瑄先前前往日本交流也看見日職的差異，他表示，火腿隊不是傳統想像的日職球隊，「他們很會養成，而且球隊核心理念是從上到下都一致的。」

林哲瑄舉例，火腿隊新人前三年都著重在培養身體素質，透過飲食、重訓的管理，增加肌肉量，像是柴田獅子這位二刀流選手，在加盟第一年就增加了10幾斤，「他們就算年輕球員也都很壯，跟我們二軍有差。」

而日前古林睿煬曾提及台日職棒跑步訓練的細節差異，林哲瑄也同意，日職方面對細節比較要求，像是體能方面，量雖然不算特別多，但都會針對需求設計，折返跑、敏捷等方式去加強。

悍將明年由後藤光尊接任一軍總教練，林哲瑄今年在二軍跟他有不少互動，林哲瑄指出，後藤光尊的指導方式傾向讓選手有空間發揮，「今年選手無論打擊、守備都有提升，農場養成滿成功的。」而對於明年球季自己的任務，林哲瑄表示，確切職務要等待球隊公布，但應該是在農場培育球員為主。