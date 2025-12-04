中職／桃猿放掉黃子鵬選全額轉隊費 可買8.4萬個便當

樂天桃猿隊在黃子鵬成為自由球員轉戰台鋼雄鷹隊後，桃猿今天決定補償方案，採取全額轉隊費為補償，按照黃子鵬月薪推算，猿隊補償金將落在1050萬元，約可購買8萬4000個梁社漢便當。

中華職棒聯盟今天公布，原Rakuten球團黃子鵬選手於114年11月4日行使自由球員權利，114年11月26日與台鋼球團締結契約，Rakuten球團於今日決定補償方式為全額轉隊費之補償，相關轉隊費補償按規定應於115年1月7日前完成。

黃子鵬屬於A級球員，根據中華職棒自由球員補償辦法，猿隊可在年薪125％全額轉隊費，或年薪75％加上一名25人名單外球員做選擇，據了解，黃子鵬今年月薪為70萬元，在猿隊選擇全額轉隊費後，補償金將是1050萬元。

1050萬元的價值有多少？以一般人容易理解的方式，若用來購買梁社漢市價125元的排骨便當，可以買到超過8萬個便當。