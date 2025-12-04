快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／桃猿放掉黃子鵬選全額轉隊費 可買8.4萬個便當

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
桃猿今天決定FA補償方案，採取全額轉隊費為補償。 聯合報系資料照
桃猿今天決定FA補償方案，採取全額轉隊費為補償。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊在黃子鵬成為自由球員轉戰台鋼雄鷹隊後，桃猿今天決定補償方案，採取全額轉隊費為補償，按照黃子鵬月薪推算，猿隊補償金將落在1050萬元，約可購買8萬4000個梁社漢便當。

中華職棒聯盟今天公布，原Rakuten球團黃子鵬選手於114年11月4日行使自由球員權利，114年11月26日與台鋼球團締結契約，Rakuten球團於今日決定補償方式為全額轉隊費之補償，相關轉隊費補償按規定應於115年1月7日前完成。

黃子鵬屬於A級球員，根據中華職棒自由球員補償辦法，猿隊可在年薪125％全額轉隊費，或年薪75％加上一名25人名單外球員做選擇，據了解，黃子鵬今年月薪為70萬元，在猿隊選擇全額轉隊費後，補償金將是1050萬元。

1050萬元的價值有多少？以一般人容易理解的方式，若用來購買梁社漢市價125元的排骨便當，可以買到超過8萬個便當。

黃子鵬 樂天桃猿 自由球員

延伸閱讀

中職／熱度比戰力外球員還冷 蘇智傑動向成FA市場最後焦點

中職／台鋼釋出張喜凱再簽黃子鵬 「樂天潛水艇」命運大不同

中職／黃子鵬澄清湖沒輸過超威！可能與昔日宿敵郭阜林同隊

中職／黃子鵬離隊怎麼補？桃猿補償方案等名單：雄鷹也有好手

相關新聞

中職／桃猿放掉黃子鵬選全額轉隊費 可買8.4萬個便當

樂天桃猿隊在黃子鵬成為自由球員轉戰台鋼雄鷹隊後，桃猿今天決定補償方案，採取全額轉隊費為補償，按照黃子鵬月薪推算，猿隊補償...

青棒／劉任右在U18世界盃大開眼界 對決美國不緊張反而很興奮

U18世界盃棒球賽國手劉任右再次參加Nike台灣青棒菁英訓練營，今天在新莊棒球場完成4天課程，他表示，打完U18回來都在...

青少棒／15歲歐子喬球速已達146公里 學長劉任右預言旅外潛力股

Nike台灣青棒菁英訓練營今天在新莊棒球場落幕，桃園市新明青少棒隊15歲投手歐子喬連續兩年獲邀參加，雖是全營年紀最小的學...

中職／林哲瑄明年任務培育球員 火腿秋訓感受台日養成差異

富邦悍將隊林哲瑄今年球季引退後開始為轉任教練進修，在球團安排下於10月底赴日參加火腿隊秋訓擔任研習教練，從二軍球員身材觀...

中職／2026開幕戰象猿328桃園開打 重要日程出爐

中華職棒今天公布2026年例行賽賽程，開幕戰將在3月28日舉行，由今年冠軍樂天桃猿對上中信兄弟，維持冠軍賽對戰戲碼的傳統...

棒球／前媳婦帶1歲兒與高三生性行為 前南韓國家隊教頭表不滿

世界棒球12強賽南韓隊總教練柳仲逸今天透過國會請願板發文，控訴前媳婦A某擔任高中教師時，曾帶著1歲兒子與高三男學生多次於飯店發生性關係，質疑檢方做出不起訴處分。 柳仲逸是前南韓國家隊總教練，去年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。