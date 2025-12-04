聽新聞
0:00 / 0:00
中職／桃猿放掉黃子鵬選全額轉隊費 可買8.4萬個便當
樂天桃猿隊在黃子鵬成為自由球員轉戰台鋼雄鷹隊後，桃猿今天決定補償方案，採取全額轉隊費為補償，按照黃子鵬月薪推算，猿隊補償金將落在1050萬元，約可購買8萬4000個梁社漢便當。
中華職棒聯盟今天公布，原Rakuten球團黃子鵬選手於114年11月4日行使自由球員權利，114年11月26日與台鋼球團締結契約，Rakuten球團於今日決定補償方式為全額轉隊費之補償，相關轉隊費補償按規定應於115年1月7日前完成。
黃子鵬屬於A級球員，根據中華職棒自由球員補償辦法，猿隊可在年薪125％全額轉隊費，或年薪75％加上一名25人名單外球員做選擇，據了解，黃子鵬今年月薪為70萬元，在猿隊選擇全額轉隊費後，補償金將是1050萬元。
1050萬元的價值有多少？以一般人容易理解的方式，若用來購買梁社漢市價125元的排骨便當，可以買到超過8萬個便當。
🔥 udn 瘋運動IG 追起來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言