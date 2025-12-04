中職／2026開幕戰象猿328桃園開打 重要日程出爐

中華職棒今天公布2026年例行賽賽程，開幕戰將在3月28日舉行，由今年冠軍樂天桃猿對上中信兄弟，維持冠軍賽對戰戲碼的傳統，明星賽則在7月18、19日，不過比賽地點仍待公告。

中職聯盟公布2026年中華職棒一軍例行賽日程及對戰組合，由於比賽地點仍在規劃中，待確認後會再公告完整賽程表，不過比賽日期出爐，讓球迷可以提早規劃行程。

中華職棒3月28、29日開幕周，桃猿連兩天當主隊，首日對上冠軍賽對手兄弟，第二天則迎戰味全龍隊，29日另外兩場對戰組合則是兄弟在主場面對富邦悍將、統一獅主場對上台鋼雄鷹。

其他重要時間表包含，下半季將在7月4日開打，明星賽於7月18、19日舉行，中職季後挑戰賽暫定10月9日起舉行，總冠軍賽預定10月17日開打。