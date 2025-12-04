快訊

中職／2026開幕戰象猿328桃園開打 重要日程出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中華職棒明年球季開幕戰訂2026年3月28日開打，由衛冕軍樂天桃猿，迎戰中信兄弟。中央社
中華職棒明年球季開幕戰訂2026年3月28日開打，由衛冕軍樂天桃猿，迎戰中信兄弟。中央社

中華職棒今天公布2026年例行賽賽程，開幕戰將在3月28日舉行，由今年冠軍樂天桃猿對上中信兄弟，維持冠軍賽對戰戲碼的傳統，明星賽則在7月18、19日，不過比賽地點仍待公告。

中職聯盟公布2026年中華職棒一軍例行賽日程及對戰組合，由於比賽地點仍在規劃中，待確認後會再公告完整賽程表，不過比賽日期出爐，讓球迷可以提早規劃行程。

中華職棒3月28、29日開幕周，桃猿連兩天當主隊，首日對上冠軍賽對手兄弟，第二天則迎戰味全龍隊，29日另外兩場對戰組合則是兄弟在主場面對富邦悍將、統一獅主場對上台鋼雄鷹。

其他重要時間表包含，下半季將在7月4日開打，明星賽於7月18、19日舉行，中職季後挑戰賽暫定10月9日起舉行，總冠軍賽預定10月17日開打。

明星賽 樂天桃猿 中華職棒

棒球／前媳婦帶1歲兒與高三生性行為 前南韓國家隊教頭表不滿

世界棒球12強賽南韓隊總教練柳仲逸今天透過國會請願板發文，控訴前媳婦A某擔任高中教師時，曾帶著1歲兒子與高三男學生多次於飯店發生性關係，質疑檢方做出不起訴處分。 柳仲逸是前南韓國家隊總教練，去年

冬盟／林威漢追平二壘打獲MVP 台灣海洋勝日本社會人

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊今天與日本社會人隊交手，林威漢1局下敲出追平比數二壘打，率隊終場以4比3搶勝，獲選單場MVP

大專棒球聯賽／王弘彥95球完封勝文化 台東預賽第7勝

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽台東大學今天靠著左投王弘彥95球完封勝，率隊以5比0擊敗文化大學，第1階段預賽8...

高中鋁棒聯賽／申皓瑋表弟松晉頡投打俱佳 率東體晉32強

高中鋁棒聯賽台東體中今天局局有分數進帳，高一松晉頡投打俱佳，率隊以8比1擊敗崇義高中，以分組第一晉32強。「小辣椒」松晉...

大專棒球聯賽／陳柏儒延長賽超前安 台體預賽第4勝

大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天與嘉義大學鏖戰至延長賽第10局，台體陳柏儒關鍵二壘打、送回超前2分，朱柏翰後援穩守，...

