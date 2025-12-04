棒球／前媳婦帶1歲兒與高三生性行為 前南韓國家隊教頭表不滿

世界棒球12強賽南韓隊總教練柳仲逸今天透過國會請願板發文，控訴前媳婦A某擔任高中教師時，曾帶著1歲兒子與高三男學生多次於飯店發生性關係，質疑檢方做出不起訴處分。

柳仲逸是前南韓國家隊總教練，去年領軍南韓出征12強賽以3：6輸給中華隊，連預賽都沒有突破，南韓國家隊總教練目前已讓前LG雙子隊總教練柳志炫接任。

據韓聯社報導，柳仲逸的前媳婦A某34歲，涉嫌自2023年8月至2024年1月期間，與任職學校的高三學生在首爾、京畿道和仁川等多間飯店發生性行為，將當時年僅1歲多的親生兒子帶至該場所。

柳仲逸的兒子向檢方提供多項證據，包含進出飯店和擁吻的監視器影像、多間飯店的訂房紀錄，Cosplay衣服購買明細和DNA鑑定報告。但上個月14日檢方以「罪證不足」做出不起訴處分。

對此，柳仲逸直呼，「身為一名家長，經歷這次事件後，我對大韓民國司法機關與教育行政的應對感到深深失望。有很多跡象顯示，女教師在高三學期時，長期與學生保持不當關係，過程中我的孫子多次被帶到飯店等場所同行，這件事給全家人帶來極大的傷害與衝擊。」

柳仲逸認為，現場存在物證與各種可疑情況，卻沒有積極調查。區公所認為這不屬於虐童，高中也以學校沒有責任為由迴避。柳仲逸強調，女教師將學生當成性對象、讓幼童暴露在現場，以及學校管理疏失等問題都顯而易見，絕對不能被掩蓋。

柳仲逸更透露，女教師準備復職，教育廳也表示「沒任何問題」。他呼籲為了保護學生與兒童，必須修訂《兒童福利法》並加強調查標準。