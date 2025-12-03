棒球／林威漢追平二壘打獲MVP 冬盟台灣海洋勝日本社會人

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊今天與日本社會人隊交手，林威漢1局下敲出追平比數二壘打，率隊終場以4比3搶勝，獲選單場MVP。

日本社會人隊今天與台灣海洋隊在澄清湖棒球場交手，兩隊目前暫居本屆冬盟戰績排行前兩名，日本社會人隊1局上靠著三野原愛望三壘打先馳得點，野村工補上內野安打送回第2分。

台灣海洋隊1局下追分，田子杰率先敲出二壘打，靠著接連四壞保送攻占滿壘，1人出局後林威漢適時二壘打、一棒送回2分扳平比數，高捷補上安打超前比數，再靠著林莛淯高飛犧牲打，送回球隊第4分。

兩隊2到8局都沒有再拿下分數，9局上台灣海洋隊換上後援投手韋宏亮登板關門，被首名打者柴崎聖人敲出陽春砲，接著讓打者靠著失誤上壘，但及時回穩連續投出2次三振，雖有投出保送，但接著讓打者敲出左外野方向飛球出局、替球隊守住勝利。

台灣海洋隊今天總計動用7任投手，李承鴻7局登板中繼，投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，拿下勝投，韋宏亮後援1局挨轟失1分，拿下本屆冬盟第4次救援成功。