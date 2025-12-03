快訊

假奶爭議重創形象…十盛掀倒閉潮「全台只剩一家」 官方臉書也消失

棒球／林威漢追平二壘打獲MVP 冬盟台灣海洋勝日本社會人

中央社／ 台北3日電
2025亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊3日與日本社會人隊交手，林威漢（圖）1局下敲出追平比數二壘打，台灣海洋終場以4比3搶勝，林威漢也獲選單場MVP。圖／中央社（中華職棒提供）
2025亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊3日與日本社會人隊交手，林威漢（圖）1局下敲出追平比數二壘打，台灣海洋終場以4比3搶勝，林威漢也獲選單場MVP。圖／中央社（中華職棒提供）

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊今天與日本社會人隊交手，林威漢1局下敲出追平比數二壘打，率隊終場以4比3搶勝，獲選單場MVP。

日本社會人隊今天與台灣海洋隊在澄清湖棒球場交手，兩隊目前暫居本屆冬盟戰績排行前兩名，日本社會人隊1局上靠著三野原愛望三壘打先馳得點，野村工補上內野安打送回第2分。

台灣海洋隊1局下追分，田子杰率先敲出二壘打，靠著接連四壞保送攻占滿壘，1人出局後林威漢適時二壘打、一棒送回2分扳平比數，高捷補上安打超前比數，再靠著林莛淯高飛犧牲打，送回球隊第4分。

兩隊2到8局都沒有再拿下分數，9局上台灣海洋隊換上後援投手韋宏亮登板關門，被首名打者柴崎聖人敲出陽春砲，接著讓打者靠著失誤上壘，但及時回穩連續投出2次三振，雖有投出保送，但接著讓打者敲出左外野方向飛球出局、替球隊守住勝利。

台灣海洋隊今天總計動用7任投手，李承鴻7局登板中繼，投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，拿下勝投，韋宏亮後援1局挨轟失1分，拿下本屆冬盟第4次救援成功。

冬盟 棒球

延伸閱讀

日本京都伴手禮店「8字標語」飄超濃台味 台灣旅客一看秒掏錢

陸客取消赴日旅遊…日本住宿預訂量減半 「價格未跌」原因曝光

軍費13連增、放寬武器出口 中國再致函聯國注意日本重啟武裝

中國霸凌日本2位女性成世界焦點 謝金河：日本強運上升 渡邊太太退場！

相關新聞

日職／徐若熙討教旅日生活 古林睿煬期待對戰林安可

效力日職火腿隊的台將古林睿煬季後回到台灣自主訓練，同時也參加Nike青棒訓練營傳承經驗，明年球季還有林安可、徐若熙即將前...

棒球／林威漢追平二壘打獲MVP 冬盟台灣海洋勝日本社會人

亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊今天與日本社會人隊交手，林威漢1局下敲出追平比數二壘打，率隊終場以4比3搶勝，獲選單場MVP

大專棒球聯賽／陳柏儒延長賽超前安 台體預賽第4勝

大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天與嘉義大學鏖戰至延長賽第10局，台體陳柏儒關鍵二壘打、送回超前2分，朱柏翰後援穩守，...

日職／有原航平結束軟銀生涯動向未定 火腿想簽回自家前王牌

軟銀33歲右投有原航平近三年奪下38勝，今年季後可能將再次挑戰美國職棒，動向備受關注，根據日媒《Sponichi Annex》報導，日本火腿想找回這位自家前王牌投手，強化球隊輪值戰力。 有原航平

日職／感受台日職棒最大差異 古林睿煬舉跑步為例

從台灣到日本，古林睿煬體驗兩種不同棒球文化，感受到最大差異在細節執行上，他舉例跑步這一點，過去在中職會訓練，但日職不僅訓...

日職／向「最好朋友」伊藤大海學滑球 古林睿煬還有新球路待解鎖

日職生涯初登板被樂天金鷲隊打爆，古林睿煬從隊友伊藤大海手中學習滑球投法，結果投出9局98球的「瘋狗級完封」，明年球季還有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。