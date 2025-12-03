高中鋁棒聯賽／申皓瑋表弟松晉頡投打俱佳 率東體晉32強

高中鋁棒聯賽台東體中今天局局有分數進帳，高一松晉頡投打俱佳，率隊以8比1擊敗崇義高中，以分組第一晉32強。「小辣椒」松晉頡身材不突出但具潛力，表哥是富邦悍將野手申皓瑋。

114學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）賽事，台東體中賽前2戰全勝，今天與崇義高中交手。

1局上松晉頡敲出二壘安打帶起攻勢，東體先得2分；2局上張冠志安打再帶回1分；3局上崇義發生失誤，東體把握機會再下一城；4局上東體張冠志安打再送回1分，崇義4局下追回1分。

東體5局上再添2分保險分，6局上再有分數進帳，拿下最後勝利。松晉頡投打俱佳，擔任第一棒4打數敲出2支安打，後援登板投2局無失分、拿下勝投。

東體總教練陳峰岳表示，松晉頡身材雖然不突出，不過在這批高一選手中，投打跑守較平均，目前定位二刀流，可以說是「小辣椒」。

松晉頡的媽媽是布農族人，爸爸則有一半排灣族血統，表哥是富邦悍將外野手申皓瑋。松晉頡說，國中就是投打都發展，當投手也沒問題，但比較喜歡打擊。

陳峰岳透露，松晉頡對東體情有獨鍾，國二開始，只要比賽遇到東體教練就會打招呼、微笑，表達高中想來就讀的意願。

松晉頡則表示，知道東體成績不錯，打球的球風很「野」，是自己喜歡的風格，高中第一志願就是東體，這次比賽希望有穩定貢獻，打第一棒帶頭衝。

陳峰岳表示，鋁棒組賽事陣容涵蓋高一到高三球員，野手多為高一生，投手則是高二、高三球員，已經好幾年沒進8強，目標重返8強。