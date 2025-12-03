大專棒球聯賽／王弘彥95球完封勝文化 台東預賽第7勝

快訊

中央社／ 台北3日電

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽台東大學今天靠著左投王弘彥95球完封勝，率隊以5比0擊敗文化大學，第1階段預賽8場打完，戰績繳出亮眼的7勝1敗。

台東大學本屆大專棒球聯賽預賽打出好成績， 今天第1階段預賽最後一戰與文化大學交手，派出大三左投王弘彥先發、展現壓制力。

王弘彥前5局沒被敲出安打，僅讓文化打者靠著保送、失誤上壘，直到6局2人出局後才被敲出第1支安打，但接著製造滾地球出局、沒讓對手延續攻勢。

王弘彥總計用95球完投9局，僅被敲出3支安打，投出6次三振，另有2次四死球保送，無失分，完封奪下勝投。

台東大學開賽就有攻勢，靠著失誤、四壞保送、觸身球保送，高飛犧牲打先馳得點，3局下靠著四壞保送、滾地球推進，陳培民安打送回第2分。

台東大學5局下抓準對方投手群有狀況，吳誌珈率先敲出二壘打，接靠著保送、犧牲觸擊推進，加上對方投手接連暴投，台東大學攻勢串連，單局再添3分保險分。

台東大學第1階段預賽8場打完，戰績與台北市大、國立體大同為7勝1敗，排名在領先群。

棒球

