大專棒球聯賽／陳柏儒延長賽超前安 台體預賽第4勝

中央社／ 台北3日電
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽持續，台灣體大3日與嘉義大學鏖戰至延長賽第10局，台體大陳柏儒（圖）敲出關鍵二壘打、送回超前2分，助隊以4比3搶勝。（大專體總提供）中央社
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽持續，台灣體大3日與嘉義大學鏖戰至延長賽第10局，台體大陳柏儒（圖）敲出關鍵二壘打、送回超前2分，助隊以4比3搶勝。（大專體總提供）中央社

大專棒球聯賽（公開一級）台灣體大今天與嘉義大學鏖戰至延長賽第10局，台體陳柏儒關鍵二壘打、送回超前2分，朱柏翰後援穩守，終場以4比3搶下預賽第4勝。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）第一階段預賽最終日賽程，台灣體大今天與嘉義大學交手，比賽前6局台體大打線受制，沒有敲出安打，僅靠著保送上壘、沒能拿下分數，6局打完0比2落後。

台體7局上追分，靠著保送，陳柏儒、楊棕皓接連安打，2人出局後陳廷毓安打送回球隊第1分，9局上靠著林承志代打關鍵安，送回追平分。

兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽第10局，10局上台體陳柏儒關鍵二壘打、一棒送回2分；10局下台體換上朱柏翰後援登板，1人出局後被敲安打、投出保送失掉1分，但及時回穩，連飆2次三振、替球隊守住勝利。

陳柏儒今天單場5打數敲出2支安打，貢獻2分打點；勝投為第3任投手吳柏霆，中繼投4局無失分，朱柏翰後援1局無責失分，拿下救援成功。

