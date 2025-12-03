日職／感受台日職棒最大差異 古林睿煬舉跑步為例

從台灣到日本，古林睿煬體驗兩種不同棒球文化，感受到最大差異在細節執行上，他舉例跑步這一點，過去在中職會訓練，但日職不僅訓練還會教導「怎麼去跑步」，讓自己感受更深刻。

古林睿煬今年從統一獅隊轉戰火腿隊，雖然賽季中間因受傷中斷3個月，但也留下2勝2敗、防禦率3.62的成績，包括一場98球完投完封9局的代表作。

談到訓練上的差異，古林睿煬表示，日職的跑步訓練量跟中職差不多，但會去針對休息時間、強度進行設定，「不會跑到沒力，但在有辦法認真跑的時候做好訓練。」

另一點顯示出日職注重細節，古林睿煬指出，日本球團會針對「怎麼跑步」、「怎麼把跑步的動作做好」說明，像是手臂如何擺動、用哪邊去發力等，讓古林說：「感覺滿特別的。」