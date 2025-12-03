日職／有原航平結束軟銀生涯動向未定 火腿想簽回自家前王牌

軟銀33歲右投有原航平近三年奪下38勝，今年季後可能將再次挑戰美國職棒，動向備受關注，根據日媒《Sponichi Annex》報導，日本火腿想找回這位自家前王牌投手，強化球隊輪值戰力。

有原航平在2021年以2年620萬美元（約1.9億台幣）加盟遊騎兵，不過美職生涯並不順遂，在大聯盟兩年僅出賽15場，成績3勝7敗，防禦率7.57，並在2022年返回日職加盟軟銀。效力軟銀三年間，有原航平每年皆拿下雙位數勝投，今年成績14勝9敗、防禦率3.03，在成為自由球員後被看好可能再次赴美挑戰。

儘管有原航平有意返回美職，但根據日媒報導，他將優先和日職球團進行交涉，除先前被看好的巨人、軟銀在內，如今日本火腿也加入競爭行列。

火腿先發輪值人數眾多，除王牌投手伊藤大海外，還有北山亘基、加藤貴之、山崎福也、達孝太、以及台灣選手古林睿煬等人，不過本季僅伊藤大海一人獲得單季十勝，若能網羅美日通算101勝的有原航平，便能進一步加強輪值深度。