日職／向「最好朋友」伊藤大海學滑球 古林睿煬還有新球路待解鎖
日職生涯初登板被樂天金鷲隊打爆，古林睿煬從隊友伊藤大海手中學習滑球投法，結果投出9局98球的「瘋狗級完封」，明年球季還有新球種在等待磨練中。
古林睿煬今年轉戰日職火腿隊，4月23日對樂天金鷲隊的日職初登板5.2局失7分，不過5月11日再次遇到樂天締造9局完投完封勝，當時他曾透露，運用從伊藤大海學到的滑球來取得好球數，克服開局不穩的問題。
「他可以說是我最好的朋友，雖然是我自己說。」古林睿煬談到這位火腿隊友時說：「那時候沒什麼選擇，滑球本來就會，但在中職很少丟，但也覺得沒有招了，先丟了再說，目前這顆滑球已經練到可以在比賽中使用。」
古林睿煬坦言，到了日職有感於自己球種太單調，請教很多人，也增加一些球種，滑球是逼不得已立刻拿來實戰，其他球路也在陸續磨練之中，「練一下馬上丟不是常態，我也希望透過這個休賽季找到手感。」
其中一點也跟台日職棒的比賽用球不同有差，古林睿煬認為縫線雖跟中職類似，但仍有不同，「有些球種不像在台灣時跑得那麼漂亮，但有些球種反而在日本丟更好，有好有壞。」
FB留言