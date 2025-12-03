日職／難忘初登板炸裂 古林睿煬感謝季後賽前餅總開課

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導

古林睿煬結束旅日第一個球季返回台灣，今天參加Nike青棒訓練營時回顧今年賽季，對於開幕戰大爆炸印象最深，而季後賽更是在「餅總補習班」開課後獲得收穫，立刻應用在比賽中。

從中職統一獅隊轉批日職火腿隊球衣，古林睿煬想起今年球季，第一時間就是4月23日對東北樂天金鷲隊的日職初登板，當時先發5.2局失7分（責失5分），古林說：「充滿期待的第一場，然後整個炸裂。」

但也因為透過那場比賽，古林睿煬認為自己學習到很多，懂得如何盡快去調整，找出問題面對後面的比賽，甚至在5月11日再次遇到樂天，僅投98球就締造9局的「瘋狗級」完封勝，「就是剛好我有發揮出來，展現出自己該有的能力」。

古林睿煬曾在6月側腹肌受傷，直到9月才回歸一軍，不過10月19日就扛起季後賽第5戰背水一戰先發，面對軟銀隊投4.2局、6次三振、無失分。

那一場比賽，獅隊總教練林岳平曾到現場看球，古林睿煬透露，前一天就有詢問林岳平一些對比賽的疑問，「就結果來說，我得到一些很棒的建議，馬上用到隔天的比賽。」

林岳平在職棒路上一手拉拔古林睿煬成長，即時轉戰日職還是持續關心，古林睿煬也說：「雖然對他來說，可能只是講講幹話，但對我來說有很大收穫。」

林岳平 日職 古林睿煬

