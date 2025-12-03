日職／跟新庄剛志當IG好友 古林睿煬：他私下很嚴肅

從台灣到日本，古林睿煬轉戰日職的第一年要適應新環境，總教練新庄剛志也具有個人特殊魅力，古林笑談用社群軟體溝通的特殊體驗，並透露私下新庄剛志其實非常嚴肅。

新庄剛志接任火腿隊總教練以來，就常常透過個人社群與球迷互動，古林睿煬也感受他這點特殊性，「這真的滿特別，我跟他透過IG傳訊息，可能說得比平常講話還要多。」

古林投不好的時候，收過新庄剛志傳來「這就是一個好投手需要去經歷的階段」，投好的時候他也不吝嗇私訊讚美，甚至直接發出公開貼文。

雖然外界看起來，新庄剛志是很懂得散發個人魅力的總教練，只不過古林睿煬也說：「其實他私底下是一個非常認真，然後很嚴肅的一個總教練，他就是非常有神秘感。」

古林笑說，目前還是需要透過翻譯或是AI軟體跟新庄溝通，但自己也有透過線上課程進修日文，目前基本聽說沒問題，在場上與捕手溝通足夠應付，「但真的要閒聊，我還是要努力一下。」