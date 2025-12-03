快訊

台股上漲228點收27,793點 台積電收高20元

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／跟新庄剛志當IG好友 古林睿煬：他私下很嚴肅

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
日職火腿隊台將古林睿煬季後回到台灣，參加Nike青棒訓練營傳承經驗。記者蘇志畬／攝影
日職火腿隊台將古林睿煬季後回到台灣，參加Nike青棒訓練營傳承經驗。記者蘇志畬／攝影

從台灣到日本，古林睿煬轉戰日職的第一年要適應新環境，總教練新庄剛志也具有個人特殊魅力，古林笑談用社群軟體溝通的特殊體驗，並透露私下新庄剛志其實非常嚴肅。

新庄剛志接任火腿隊總教練以來，就常常透過個人社群與球迷互動，古林睿煬也感受他這點特殊性，「這真的滿特別，我跟他透過IG傳訊息，可能說得比平常講話還要多。」

古林投不好的時候，收過新庄剛志傳來「這就是一個好投手需要去經歷的階段」，投好的時候他也不吝嗇私訊讚美，甚至直接發出公開貼文。

雖然外界看起來，新庄剛志是很懂得散發個人魅力的總教練，只不過古林睿煬也說：「其實他私底下是一個非常認真，然後很嚴肅的一個總教練，他就是非常有神秘感。」

古林笑說，目前還是需要透過翻譯或是AI軟體跟新庄溝通，但自己也有透過線上課程進修日文，目前基本聽說沒問題，在場上與捕手溝通足夠應付，「但真的要閒聊，我還是要努力一下。」

火腿 新庄剛志 古林睿煬

延伸閱讀

日職／徐若熙討教旅日生活 古林睿煬期待對戰林安可

日職／台灣之友！ 西川遙輝談重返火腿：努力讓球迷想起我

日職／繼古林睿煬後也旅日 吳柏宏分析徐若熙：郭泰源類型

中職／比古林睿煬的洞還難補 林安可重砲缺口誰來填？

相關新聞

日職／徐若熙討教旅日生活 古林睿煬期待對戰林安可

效力日職火腿隊的台將古林睿煬季後回到台灣自主訓練，同時也參加Nike青棒訓練營傳承經驗，明年球季還有林安可、徐若熙即將前...

日職／跟新庄剛志當IG好友 古林睿煬：他私下很嚴肅

從台灣到日本，古林睿煬轉戰日職的第一年要適應新環境，總教練新庄剛志也具有個人特殊魅力，古林笑談用社群軟體溝通的特殊體驗，...

中職／林書逸有望換上藍色球衣 悍將球團 ：有消息將公布

32歲外野手林書逸今年被放到60人名單外，傳出明年球季將從中信兄弟轉戰富邦悍將，悍將球團對此表示，保留名單外球員已有鎖定...

日職／難忘初登板炸裂 古林睿煬感謝季後賽前餅總開課

古林睿煬結束旅日第一個球季返回台灣，今天參加Nike青棒訓練營時回顧今年賽季，對於開幕戰大爆炸印象最深，而季後賽更是在「...

中職／馬年必聽！富邦女神潔潔唱跳「加碼 加碼」洗腦又好運

2026年「馬」年迎來超強洗腦神曲！藍波老師一家人合力打造全新單曲《加碼 加碼》，正式出爐！這首歌不僅旋律朗朗上口，還搭配了一段好玩又有趣的「加碼舞蹈」，讓人忍不住想要跟著動起來。由藍波老師的女兒潔潔

國球喊假的！立委提多數公園、操場禁打棒球盼運動部規劃改善

運動部政務次長黃啟煌今天前往立法院教育及文化委員會進行「如何落實並持續精進運動平權」專案報告，並提出五大平權目標，對於國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。